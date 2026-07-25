Путін отримає нове підкріплення з КНДР: Зеленський розкрив деталі

В обмін Росія допомагає Північній Кореї навчатись воювати.

Росія хоче отримати ще 30 тис. військових із Північної Кореї і вже розпочала підготовку для їхнього прийому.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи співпрацю РФ з Північною Кореєю. "Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї: вже з червня готуються у Воронезькій області, щоб їх прийняти. Також Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет", - озвучив деталі президент.

Він додав, що у свою чергу Росія допомагає Північній Кореї навчатись воювати.

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"Росія допомагає Північній Кореї навчатись війни, покращує їхню зброю – дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет", - зазначив глава держави.

Зеленський розкрив плани росіян на осінь

Він зазначив, що росіяни і надали планують воювати і ніякого укладання миру в їхнії осяжних планах немає:

"Маємо доповіді розвідки про російські плани на осінь. Чого там немає – так це миру. Поки що немає. Путін готує умови для розширення мобілізації".

Зеленський навів цифри російських втрат за 7 місяців цього року, згідно яких до лав російських збройних сил надійшла 221 тис. осіб, а втрати склали майже 225,5 тис. осіб, з яких 131 тис. – це вбиті, майже 93 тис. – поранені.

"Значна кількість поранень – важкі, бо в росіян тотально погана фронтова медицина", - підкреслив Зеленський.

Президент попередив, що російський диктатор Володимир Путін готується забирати нових росіян на війну, хоча й маскує це іншими словами, сигналами, але готується.

"Важливо, щоб ми з партнерами могли натиснути на Росію достатньо, щоб думки про припинення цієї агресії стали домінувати – думки про мир, а не про додаткову російську мобілізацію. Наші далекобійні операції, наші мідстрайки цьому сприяють. Все більше росіян помічають путінську війну та втрачають від неї і думають, що війну не треба затягувати", - підсумував президент.

Північнокорейські солдати на війні проти України

КНДР стала першою державою, яка відкрито направила своїх військових Росії для війни проти України. За даними української, південнокорейської та західної розвідок, перші підрозділи КНДР прибули до Росії восени 2024 року й були розгорнуті переважно в Курській області.

За інформацією розвідки Південної Кореї, загалом на боці РФ воювали близько 15 тис. військових КНДР. Станом на весну 2025 року втрати північнокорейського контингенту оцінювалися приблизно у 4700 осіб, з яких близько 600 були вбиті.

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