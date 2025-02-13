Після чергової атаки в країні закривають російський культурний центр.

Очільнику російської дипломатичної місії в Кишиневі показали уламки дронів-камікадзе, які розбилися на території Молдови під час атаки на Україну.

Міністерство закордонних справ країни терміново викликало його, щоб висловити протест проти порушень повітряного простору Молдови. В заяві йдеться про порушення національного суверенітету та ще один недружній жест з боку Російської Федерації.

Після цього міністерство вирішило розірвати молдовсько-російську міжурядову Угоду про створення та діяльність культурних центрів, укладену ще в 1998 році. Це означає припинення роботи Російського культурного центру у Молдові:

"Міністерство закордонних справ знову закликало російську владу негайно припинити ці вторгнення і суворо поважати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Республіки Молдова".

Дрони у Молдові

Як відомо, за час повномасштабної війни неодноразово повідомлялося про проліт дронів або падіння уламків на території Молдови. Це завжди відбувалося під час атак Росії на Україну.

Під час останнього нічного нальоту в поліції Молдови повідомили, що їхній повітряний простір порушили щонайменше два російських БПЛА. Один з них вибухнув у полі між містом Чадир-Лунга та селищем Валя-Пержей.

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