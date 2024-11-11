Молдавська лідерка занепокоєна тим, що російські дрони входять до повітряного простору країни.

Президент Республіки Молдова Майя Санду зробила заяву за фактом виявлення на території країни двох російських дронів - країна, ймовірно, придбає для захисту відповідні технології. Безпілотники, які залетіли до Молдови 10 листопада, під час атаки по Одесі, виявилися "Пародіями" - без бойової частини.

Як повідомляє Moldpres, сьогодні, 11 листопада, після засідання Вищої ради безпеки, Санду заявила, що "дрони не становлять загрози для громадян". Водночас, за її словами, "необхідно зберігати пильність" і запобігати небезпечним ситуаціям, що передбачає, в тому числі придбання відповідних технологій.

"З початку війни ми робимо все можливе для захисту повітряного простору. Ці закупівлі спрямовані, у тому числі на те, щоб виявляти та запобігати загрозам. Згідно з доповідями, ці дрони (виявлені 10 листопада - УНІАН) не є небезпечними для громадян. Однак ми повинні виявляти обачність і забезпечити країну необхідними технологіями, щоб захистити всю країну та всі громадяни відчували себе у безпеці", - заявила Санду.

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Вона зазначила, що хоча згадані два дрони не становлять загрози, сама ситуація (військові дії біля кордону Молдови), викликають занепокоєння. Тим більше, що російські дрони під час ударів по Україні входять до повітряного простору Молдови.

Moldpres уточнює, що два російські дрони виявлені 10 листопада в Кеушанському та Ришканський районах країни. У Міністерстві закордонних справ заявили: мають у своєму розпорядженні точну інформацію про те, що дрони запущені РФ, і закликали країну-агресора негайно припинити їх запуск.

Поліція уточнила, що дрон, виявлений у Кеушанах, був ідентифікований як безпілотник супроводу "шахед" російського виробництва без вибухівки. Цей інцидент пов'язують із серією атак дронів на Україну, зокрема на Одеську область, яка межує з Молдовою.

Використання Росією дронів-"пародій"

Нагадаємо, вчора РФ атакувала Одеську область та Одесу ударними дронами, з яких частина змінила курс та увійшла у повітряний простір Молдови, яка межує з вказаним регіоном України. Згодом молдавська поліція повідомила, що до правоохоронних органів звернувся житель населеного пункту Фарладани, який знайшов безпілотник. В районі аварії дрона було обмежено переміщення людей.

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, в Молдові упав дрон-приманка "Пародія". Він не несе бойової частини, зібраний із "підручного матеріалу", завдяки чому вартість виробу дуже низька. Водночас імітація оснащена пристроєм, який "відтворює" так звану площу розсіювання і, таким чином, "викликає" на себе вогонь Протиповітряної оборони. Тобто, призначення "пустушки" - відволікти та знесилити українську ППО.

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