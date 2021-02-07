За словами адвоката, "шаман" вважає вживання органічних продуктів частиною своєї "шаманської системи вірувань і способу життя".

Федеральний суддя наказав владі забезпечувати особливою дієтою «шамана» Джейкоба Ченслі, який прославився під час штурму Капітолію.

Про це повідомляє NBC.

У зв'язку з цим Ченслі перевели до в'язниці у Віргінії, бо слідчий ізолятор у Вашингтоні не зміг би виконати постанову суду.

Адвокат заявив, що чоловік вважає вживання органічних продуктів частиною своєї «шаманської системи вірувань і способу життя».

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«У шаманських традиціях тіло, розум і душа взаємопов'язані, і благополуччя всіх трьох необхідно моєму клієнту, щоб він міг практикувати свою віру», - пояснив він.

Адвокат повідомив, що» шаман «не їв 9 днів, бо вважає неорганічну їжу "вторгненням" у свій організм. У зв'язку з цим він втратив дев'ять кілограмів.

Штурм Капітолію в США

6 січня спільне засідання обох палат Конгресу, під час якого повинні були бути затверджені підсумки голосування в Колегії вибірників, було перервано через масові заворушення на Капітолійському пагорбі, влаштовані тисячами прихильників Трампа. Агресивно налаштовані протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу, поліції довелося евакуювати законодавців. Повідомляється, що під час заворушень загинули не менше чотирьох осіб. Для наведення порядку в Капітолій була спрямована Національна гвардія США.

7 січня Конгрес США офіційно затвердив демократа Джо Байдена на посаді наступного президента США, яку політик повинен зайняти 20 січня. Байден набрав понад 270 затверджених Конгресом голосів вибірників.

Церемонія вступу Джо Байдена на посаду пройде при посилених заходах безпеки. Крім тисяч поліцейських будуть задіяні понад 20 тисяч солдатів Національної гвардії.

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Автор: УНІАН