При цьому будуть зроблені винятки для дипломатичних транспортних засобів та інших категорії.

Норвегія запровадила заборону на в'їзд у країну автомобілів із російськими номерами з 3 жовтня.

"Норвегія солідарна з союзниками та однодумцями у протидії жорстокій агресивній війні з боку Росії", - заявила міністр закордонних справ Аннікен Хутфельдт, яку цитує Associated press.

Ці обмеження торкнуться легкових авто місткістю до дев'яти пасажирських місць. Водночас автобуси та мікроавтобуси з десятьма і більше місцями все ще зможуть перетинати кордон у Сторскогу, який залишається єдиним пунктом перетину кордону між Норвегією та Росією.

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Уряд в Осло наголошує, що будуть зроблені винятки для дипломатичних транспортних засобів, для автомобілів, що належать норвезьким громадянам і членам їхніх сімей, які постійно проживають в Росії, а також для поїздок, необхідних з гуманітарних причин, таких як гостра хвороба, смерть або сімейні похорони.

Заборона на в'їзд авто з російськими номерами - що відомо

8 вересня Єврокомісія заявила, що у зв'язку з новини санкціями громадяни Російської Федерації не можуть ввозити на територію Євросоюзу автомобілі на російських номерах, ноутбуки, смартфони, косметику і ряд інших товарів.

Після цього в'їзд для авто з російськими номерами закрили Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія та Польща.

Водночас німецька митниця почала вилучати при в'їзді в країну у росіян авто з номерами РФ ще 5 вересня через порушення закону Німеччини "про зовнішню торгівлю".

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