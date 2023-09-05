Зазначається, що під удар потрапили машини з російськими номерами.

Німецька митниця почала вилучати при в'їзді в країну у росіянин авто з номерами РФ. Зазначається, що російські громадяни порушують закон Німеччини "Про зовнішню торгівлю".

У зв'язку з цим посольство Росії в Німеччині радить своїм громадянами просто не в'їжджати і не ввозити в країну авто з російськими номерами. Росіяни стверджують, що ввозять авто "для використання в особистих цілях або транзиту", але німецькі митники все одно конфісковують машини.

"Продовжуємо фіксувати окремі випадки вилучення співробітниками німецьких митних органів у російських громадян належних їм автотранспортних засобів, зареєстрованих в РФ, тимчасово ввезених у ФРН для використання в особистих цілях або транзиту. Постраждалим росгромадянам інкримінується порушення закону ФРН "Про зовнішню торгівлю". Аргументи, що йдеться про приватну власність, що використовується в особистих цілях, до уваги не беруться", – йдеться у повідомленні.

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У зв'язку з цим росіянам рекомендують не в'їжджати і не ввозити в Німеччину авто з номерами РФ "до прояснення ситуації".

Заморожені активи РФ - що відомо

В рамках рзлічних пакетів санкцій європейських країн багато російських активів виявилися заморожені. При цьому в США заявили, що розглядають можливість використання заморожених активів РФ для відновлення Ураїни.

У свою чергу видання Bloomberg повідомило, що в ЄС також можуть ввести податок на непередбачений прибуток від заморожених активів "Центробанку" РФ на суму понад 200 мільярдів євро.

Вже в травні Бельгія передала Україні 92 мільйони євро, отримані з податкових надходжень від заморожених активів РФ.

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