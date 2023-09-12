Митні органи Литви будуть у громадян РФ вилучати авто, зареєстровані на території агресора.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених проти РФ у зв'язку з вторгненням в Україну, митні органи Литви будуть у громадян РФ вилучати авто, зареєстровані на території агресора.

Як повідомила глава МВС Литви Агне Білотайте, конфіскація авто буде здійснюватися в рамках рекомендацій Єврокомісії з приводу заборонених до ввезення в ЄС з Росії речей. Винятки стосуватимуться автомобілів, власники яких нададуть документи, що підтверджують, що машина прямує в Калінінградську область, повідомляє литовське Національне радіо LRT.

"Ті транспортні засоби, які зареєстровані в Росії, будуть конфісковані, якщо вони в'їдуть до Литви. Цей контроль буде забезпечувати митниця, оскільки це її функція", — сказала Білотайте.

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Вона також додала, що такий контроль санкцій не входить до функцій Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ).

Віце-міністр закордонних справ Йовіта Нелюпшене повідомила, що санкції будуть поширюватися як на автомобілі з російською реєстрацією, так і на автомобілі з російськими номерами.

"В даний час автомобілі, зареєстровані в Росії або такі, що мають російські реєстраційні знаки, не можуть в'їхати в Євросоюз через санкції", — сказала Нелюпшене.

Вона додала, що ці санкції поширюються на всіх громадян ЄС, а не лише на громадян РФ.

Авто з російською реєстрацією

5 вересня 2023 року німецька митниця почала вилучати при в'їзді в країну у росіян авто з номерами РФ. Зазначається, що російські громадяни порушують закон Німеччини "Про зовнішню торгівлю".

У зв'язку з цим посольство Росії в Німеччині радить своїм громадянами просто не в'їжджати і не ввозити в країну авто з російськими номерами. Росіяни стверджують, що ввозять авто "для використання в особистих цілях або транзиту", але німецькі митники все одно конфісковують машини.

10 вересня 2023 року Єврокомісія підтвердила, що громадянам країни-агресора заборонено в'їзд до країн Євросоюзу на особистих автомобілях, зареєстрованих в РФ. В'їзд на таких автомобілях буде розцінюватися як заборонений імпорт. Термін, на який ввозиться автомобіль з російськими номерами та митна процедура, яка використовується при цьому, не мають значення.

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