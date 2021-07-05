Знести залишки будинку було вирішено через те, що до Флориди наближається тропічний шторм "Ельза", який може зруйнувати те, що залишилося від будівлі.

У Майамі було проведенйо контрольоване знесення вцілілої після обвалення частини багатоповерхової будівлі Champlain Towers South, під уламками якої може знаходитись 121 людина. На час знесення рятувальні роботи були припинені.

Знести залишки будинку було вирішено через те, що до Флориди наближається тропічний шторм "Ельза", який може зруйнувати те, що залишилося від будівлі. Метеорологи кажуть, що хоча центр шторму "Ельза" пройде стороною від Серфсайду йому не вдасться уникнути сильних поривів вітру, які потенційно можуть обвалити решту будівлі - саме тому влада має намір провести знесення до шторму. Крім того, влада і раніше говорила про небезпеку робіт, оскільки руїни могли в будь-який момент обвалитися і поховати під собою співробітників рятувальних служб.

Знесення було завершено близько 10:30 вечора за місцевим часом, після чого рятувальники повернулися до розбору завалів.

До теперішнього часу підтверджена загибель 24 осіб, інші жителі, яких не можуть знайти, вважаються зниклими безвісти. За час рятувальної операції, яка триває з 24 червня, живих знайти поки не вдалося.

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Причини обвалення житлового будинку в Майамі ще точно невідомі, але слідчим довелося працювати ударними темпами, щоб встигнути до знесення.

Влада заздалегідь повідомила про знесення сім'ям людей, які можуть перебувати під руїнами. Рятувальники як і раніше сподіваються, що хтось із жителів будинку, що завалився, міг уціліти в так званих повітряних кишенях.

Мер округу Майамі-Дейд Даніелла Левін Кава зазначила в інтерв'ю телеканалу CNN, що знесення можна буде зробити без евакуації жителів навколишніх будинків - за умови дотримання встановленого периметру безпеки.

У неділю заступник начальника пожежної охорони Майамі-Дейд Рей Джедалла попередив, що знесення буде проведено в ніч на понеділок. Для початку фахівці зі знесення повинні були просвердлити заглиблення у фундаменті будівлі, в які потім укладається вибухівка, передає Бі-бі-сі.

Про те, що Champlain Towers South потрібен капітальний ремонт, було відомо з 2018 року. Однак до моменту інциденту капітальна реконструкція так і не почалася.

BREAKING: The remaining part of the Champlain Towers South in Surfside, FL has been demolished in yet another heart-breaking chapter for survivors and victims’ families. Officials say the structure endangered search and rescue teams and this will allow them to search more areas. pic.twitter.com/z1CVSRDcdU — Manuel Bojorquez (@BojorquezCBS) July 5, 2021

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Автор: Ірина Погоріла