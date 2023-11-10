Канцлер ФРН зазначив, що не бачить ознак того, що Росія готова відмовитись від своїх загарбницьких цілей.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що війна в Україні може тривати ще довго. Нема ознак того, що Росія готова вивести війська.

Як повідомляє DW, канцлер впевнений, що слід бути готовими до довгої війни РФ проти України.

"Нам слід бути готовими до того, що ця війна може тривати дуже довго", - заявив Шольц.

Втім, він додав, що бойові дії вже тривають набагато довше, ніж розраховував російський диктатор Володимир Путін.

Скільки триватиме війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, що очільник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що війна вже пройшла позначку в 70% до свого завершення.

Низка експертів, а також українських чиновників, вже не раз говорили, що війна в Україні не завершиться після того, як не стане Володимира Путіна. Зазначалося, що у РФ при владі "колективний Путін".

Радник очільника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк говорив, що не можна точно сказати, коли закінчиться війна в Україні. Він але зазначив, що наша влада фіналізуватиме її "абсолютно справедливо". Подоляк додав, що російська сторона відчуватиме весь той біль, який пережили громадяни нашої держави.

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