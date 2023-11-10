Один з депутатів заявив, що казки пропаганди про те, що війна от-от завершиться - це ілюзії.

Депутат Держдуми РФ Петро Толстой несподівано зламав міф роспропаганди про те, що Україну можна захопити за 2-3 дні. На другому році повномашстабної війни він пророкує, що бойові дії затягнуться на довгі роки.

Про це Толстой заявив в ефірі однієї з пропагандистських програм. За його словами, "спецоперація" буде довгою.

"У нас попереду ще довга "спецоперація". Вона триватиме не рік і не два, оскільки завдання надто серйозне, а озлоблення надто високе. Мені здається, що говорити про те, що все швиденько-швиденко закінчиться - це водити глядача в ілюзію. Друзі, нічого не завершиться, все тільки починається", - заявив Толстой.

Він заявив, що гинуть люди, і це нібито для росіян "трагедія". Втім, російський депутат переконує, що "у Росії нема іншого виходу, ніж довести справу до кінця".

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Низка експертів, а також українських чиновників, вже не раз говорили, що війна в Україні не завершиться після того, як не стане Володимира Путіна. Зазначалося, що у РФ при владі "колективний Путін".

Радник очільника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк говорив, що не можна точно сказати, коли закінчиться війна в Україні. Він але зазначив, що наша влада фіналізуватиме її "абсолютно справедливо". Подоляк додав, що російська сторона відчуватиме весь той біль, який пережили громадяни нашої держави.

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