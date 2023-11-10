Він застеріг від відчуття, що ми вже перемогли.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що війна вже пройшла позначку в 70% до свого завершення.

"Сказати відверто: я думаю, ніхто не знає, коли закінчиться війна. Вона може закінчитися дуже раптово. І саме для цього все робиться, багато факторів, які впливають на це. Але дуже б хотілося, щоб це відбулося якомога скоріше", - сказав він в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Порівнюючи війну зі 100-метровим забігом, Єрмак додав, що "70 метрів зі 100 ми вже пробігли, але ці останні 30 - найважчі". "Якщо ти вже відчуваєш себе переможцем, то можна все програти", - зазначив Єрмак.

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Прогнози щодо завершення війни

Як відомо, триває контранступ українських Збройних сил. За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила вже близько 309 520 окупантів.

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що втрати України "мінімум у п'ять разів менші за російські".

Голова української розвідки Кирило Буданов, який прогнозував перемогу України цього року, зазначив, що вони вибилися з графіка.

Нагадаємо, влітку командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський давав інтерв'ю, в якому сказав, що не знає, коли закінчиться війна.

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