Місцева влада повинна буде розробити систему, яка забезпечить "всіх нужденних" безкоштовною продукцією.

Члени шотландського парламенту схвалили законопроект про безкоштовні гігієнічні продукти для жінок. Рішення прийняли в рамках допомоги тим, хто під час менструації не може купити необхідну продукцію.

Читайте такожУ Шотландії жінки будуть отримувати безкоштовні прокладки та тампониЯк пише BBC, законопроект був внесений депутатом від лейбористів Монікою Леннон. З 2016 року вона бореться за викорінення бідності. За її словами, це «практичний і прогресивний» закон, що став особливо важливим через пандемію коронавірусу.

Прем'єр-міністр Шотландії Нікола Стерджен зазначила, що пишається прийнятим рішенням.

«Пишаюся тим, що можу проголосувати за це новаторське рішення, зробивши Шотландію першою країною, що надала безкоштовний доступ до продукції для всіх, хто її потребує. Важливий політичний захід для жінок і дівчат», - написала вона в Twitter.

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Закон заснований на вже діючій в Шотландії мірі, за якою в туалетах коледжів, шкіл, університетів повинні бути безкоштовні прокладки та тампони.

Тепер місцева влада повинна буде розробити систему, яка забезпечить «всіх нужденних» безкоштовною продукцією.

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Автор: Катерина Шварц