20-річний американець очікує на суд і стверджує, що насправді в усьому винен Трамп.

20-річний Емануель Джексон живе у Вашингтоні. Він потрапив на відео, на якому видно, як він б'є металевою биткою по захисних щитах поліції під час штурму Капітолію 6 січня.

Джексон очікує на розгляд його справи у федеральному суді за звинуваченнями у нападі. Тепер він зайняв нову лінію захисту, - пише Reuters. Зокрема, учасник штурму намагається перекласти всю вину на Дональда Трампа. Він нагадує про слова екс-президента під час мітингу, який відбувся незадовго до подій біля Капітолію.

Читайте такожОпубліковано нове відео з будівлі захопленого 6 січня Капітолію в СШАПід час виступу Трамп закликав натовп "битися, мов навіжені". Він додав, що "більше не можна це терпіти", а також повторив свої неправдиві ствердження про те, що у нього вкрали перемогу на виборах через махінації з голосами. Трамп переконав своїх прихильників йти до Капітолію. Подальший штурм перервав процедуру підтвердження перемоги Джо Байдена на виборах президента США. Конгресмени були змушені перервати роботу на кілька годин, а п'ять людей включно з офіцерами поліції загинули.

Адвокат Джексона - Бренді Харден - написав у клопотанні до суду, що "природу і обставини порушення потрібно розглядати крізь призму події, заохоченої президентом США". І облога Капітолію "почалася спонтанно і була підбурена заявами під час мітингу під гаслом "Зупиніть крадіжку!". Харден стверджує, що його клієнта потрібно відпустити на свободу, поки він очікує на суд. Але суддя відмовив у цьому клопотанні.

Щонайменше 6 зі 170 людей, яких звинуватили в причетності до штурму Капітолію, намагалися перекласти провину на Трампа хоча б частково.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

Увечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин.

До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції та Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантська година.

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Переклад: Лесь Димань