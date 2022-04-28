Генсек Альянсу заявляє, якщо Фінляндія та Швеція вирішать подати заявку, то їх вітатимуть в НАТО з відкритими обіймами.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловлює впевненість у можливості надання гарантій безпеки Фінляндії та Швеції до їх вступу в Альянс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг повідомив на спільній прес-конференції з президентом Європейського парламенту Робертою Метсолою у Брюсселі.

Генеральний секретар Альянсу нагадав, що рішення про подачу заявки на членство в НАТО залежить від Фінляндії та Швеції.

"Але якщо вони вирішать подати заявку, Фінляндію і Швецію вітатимуть з відкритими обіймами в НАТО", - сказав Столтенберг.

Він додав, що ці дві країни є найближчими партнерами Альянсу та членами Європейського Союзу, а також сильними і сталими демократіями.

"Ми працюємо з Фінляндією і Швецією впродовж багатьох років. Ми знаємо, що їхні Збройні сили відповідають стандартам НАТО, є взаємосумісними з силами НАТО. Ми проводили спільні навчання і тренування. І ми працювали з Фінляндією і Швецією у різних місіях і операціях", - зазначив Столтенберг.

"Я також очікую, що процес буде швидким, і що вони зможуть приєднатися до НАТО після того, як формальний процес буде завершено", - сказав генсек.

Також він пояснив, що після подачі Фінляндією і Швецією заявки на вступ, потім відповідні рішення ухвалюватимуть 30 країн-членів НАТО.

Зокрема, як тільки в НАТО буде ухвалено рішення запросити ці дві країни приєднатися до Альянсу, це надішле сильний політичний сигнал, що безпека Фінляндії та Швеції має значення для усіх країн-членів НАТО.

Також Столтенберг відповів на запитання, чи можливі гарантії безпеки для цих двох країн до їхнього офіційного вступу в НАТО.

"Я потім я також впевнений, що ми зможемо знайти механізми (безпеки - УНІАН) для проміжного періоду - між періодом, коли Фінляндія і Швеція подадуть заявку і до того часу, коли офіційна ратифікація буде завершена у всіх 30 парламентах (країн-членів НАТО - УНІАН)", - додав Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, Фінляндія і Швеція узгодять свої плани щодо вступу в НАТО і, можливо, вже в кінці травня спільно подадуть заявку на вступ до Альянсу.

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