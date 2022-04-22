Рішучість Фінляндії підштовхує і владу сусідньої Швеції швидше врегулювати питання, пов'язані з майбутнім вступом до Альянсу.

Влада Фінляндії в найближчі тижні має намір подати заявку на вступ до НАТО. При цьому вона хоче координувати свої дії з сусідньою Швецією.

Про це повідомив заступник голови Комітету у закордонних справах парламенту Ерккі Туоміоя, пише видання Helsingin Sanomat.

"Фінляндія має більшість як у громадській думці, так і в парламенті (щодо підтримки вступу до Альянсу. - ред.), а це означає, що Фінляндія пошле свою заявку на членство в НАТО протягом наступних тижнів, протягом весни", - сказав він.

За словами Туоміоя, для Фінляндії та Швеції було б важливо спільно вирішити всі питання вступу до НАТО.

"Для обох країн було б не дуже правильно, якби одна була в НАТО, а інша - ні", - пояснив ситуацію Туоміоя.

21 квітня представники парламенту Фінляндії обговорили питання спільного вступу до НАТО зі шведською владою. Сторони обговорили, як йде підготовка до вступу в Альянс в обох країнах.

За інформацією газети Aftonbladet, фінські політики сказали шведській владі, що значна більшість у фінському парламенті має проголосувати за членство в НАТО: близько 180 з 200 депутатів проголосують за. За даними видання, в даний час 112 депутатів підтримують членство в НАТО.

Швеція, Фінляндія та НАТО

Після Другої світової війни влада Фінляндії і Швеція проголосила нейтралітет з приводу НАТО.

Однак після розпаду СРСР Фінляндія вирішила співпрацювати з НАТО, а в 2014 році після анексії Криму Росією приєдналася до партнерства розширених можливостей. Так само зробила і Швеція.

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