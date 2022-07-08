Злочин стався під час його виступу в місті Нара.

У п'ятницю, 8 липня, в Японії було скоєно збройний напад на колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе.

Про це повідомляє CNN.

Екс-прем'єр, імовірно, був поранений під час виступу в місті Нара на заході Японії. Політик доставлений в госпіталь, за його життя борються лікарі.

Як повідомили в префектурі Нара, екс-прем'єр знаходиться "в стані зупинки серця і легенів".

Як повідомляє NHK, поліція вже встановила особу одного чоловіка, який може бути причетний до замаху.

Як повідомляти японське інформаційне агентство Kyodo, близько 11: 30 за місцевим часом на політика скоїв напад невідомий, який мінімум двічі вистрілив в нього з дробовика зі спини. Абе отримав серйозні поранення в області грудей; на місці йому робили масаж серця. Пізніше в пожежній частині, яка надавала політику допомогу, повідомили про можливу зупинку серця і легенів у екс-прем'єра.

Стрілка затримали, його мотиви поки що залишаються невідомими. Супротиву він не чинив, повідомляють місцеві ЗМІ. Його особа встановлена - це 40-річний Тецуя Ямагамі, житель міста Нара, де виступав екс-прем'єр

Про стан Абе поки що теж немає ніяких перевірених звісток; його терміново госпіталізували, але поки що колишній прем'єр не подає ознак життя.

Нагадаємо, як писав УНІАН, Сіндзо Абе пішов у відставку у вересні 2020 року, обґрунтувавши це проблемами зі здоров'ям. У серпні 2020 року Абе двічі лягав до лікарні. Він очолював японський уряд найдовше в новітній історії країни - майже вісім років.

Абе відомий, як людина, яка зуміла оживити економіку Японії після двадцяти років стагнації.

Новим прем'єром Японії став вірний соратник Абе - Есіхіде Суга, пообіцявши спадкоємність і стабільність. Правляча Ліберально-демократична партія (ЛДП) обрала Сугу на екстреному голосуванні, щоб той відбув залишок терміну Абе.

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