Ізраїль зосередив свої сили на знищенні "стратегічної зброї", яка може потрапити до рук його ворогів.

В той час, коли режим диктатора Башара Асада було повалено, Ізраїль завдав "дуже інтенсивні" удари по Сирії. Про це повідомили джерела в оборонному відомстві для The Times of Israel.

За інформацією джерел, десятки літаків ВПС Ізраїлю завдали ударів по багатьох цілях по всій Сирії, зосередивши свої сили на знищенні "стратегічної зброї", яка може потрапити до ворогів країни після падіння режиму Асада.

Крім того, удари були націлені на об'єкти з виробництва зброї та об'єкти протиповітряної оборони.

Відео, які поширюються в соцмережах, начебто показують масштабні ізраїльські авіаудари по авіабазі Меззех біля сирійської столиці Дамаск. На кадрах можна побачити, що авіабаза зазнала сильних руйнувань.

Зокрема після падіння режиму Асада в ЦАХАЛі заявили, що відстежують сучасну зброю в Сирії та працюють над тим, аби не допустити її потрапляння до "Хезболли" або до будь-яких інших ворожих угруповань, які можуть загрожувати Ізраїлю.

За інформацією ЗМІ, внаслідок ізраїльських ударів також горить квартал урядових будівель, а саме митниці та розвідки.

Повідомляється, що впродовж останніх кількох годин ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по понад 100 цілях у Сирії.

Ситуація в Сирії - останні новини

Раніше стало відомо, що режим сирійського диктатора Башара Асада впав. За словами повстанців, вони зайшли до столиці без опору з боку армії.

Водночас українська розвідка повідомила, що після повалення режиму Асада Росія виводить кораблі та перекидає залишки озброєння з Сирії. У ГУР наголосили, що ймовірна втрата РФ військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході.

Своєю чергою президент США Джо Байден відреагував на падіння режиму Асада в Сирії. За його словами, цей режим знущався, катував і вбив буквально сотні тисяч невинних сирійців.

Вас також можуть зацікавити новини: