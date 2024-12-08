Повідомляють, що з Тартуса в Середземне море вийшли російський фрегат "Адмирал Григорович" і вантажне судно "Инженер Трубин".

Стрімкий процес повалення режиму Башара Асада в Сирії позначився ганебною втечею російського контингенту з території арабської республіки. Російські війська виводять кораблі з бази в Тартусі і перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама і Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази в Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку. 8 грудня з Тартуса в Середземне море вийшли фрегат "Адмірал Григорович" чорноморського флоту РФ і вантажне судно "Инженер Трубин" північного флоту Росії", - зазначили в ГУР.

Також, як додали в розвідці, росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь і військової техніки військовими бортами з авіабази в Хмеймімі.

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Акцентується, що ймовірна втрата Росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході.

Нагадаємо, 8 грудня командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму Башара Асада.

До цього військовий оглядач The Telegraph Девід Акс висловлював думку, що, якщо режим Башара Асада в Сирії впаде внаслідок наступу повстанців, Росія втратить свою єдину військову базу в Середземному морі в портовому місті Тартус. За його словами, це може мати драматичні наслідки для російських зусиль в Україні.

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