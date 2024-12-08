Зеленський: Росіяни тікають із Сирії, але можуть знову сіяти смерть там

Президент зауважив, що російська присутність завжди має мету дестабілізувати ситуацію.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні події у Сирії. Український лідер не виключає, що Росія може знову втрутитися у конфлікт.

Як зазначив Зеленський у Telegram, зараз Росія намагається підкорити Грузію після кількох війн проти цієї країни, досі не відпускає Молдову і поспіхом залишає Сирію.

"Зараз росіяни втікають із Сирії, але це не значить, що вони не спробують знов сіяти смерть там. Російська військова присутність є навіть в Африці, і саме з метою дестабілізації", - прокоментував президент.

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Сирія сьогодні - що відомо про ситуацію в країні

Як повідомляв УНІАН, командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада

Асад залишив Дамаск і вирушив в невідомому напрямку. Повстанці стверджують, що зайшли до столиці без опору з боку армії.

Тим часом прем'єр-міністр Сирії Мохаммад Газі аль-Джалалі оголосив, що готовий підтримати безперервність правління і буде співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере сирійський народ.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск. Повітряне судно летіло у невідомому напрямку, а згодом зникло з радарів.

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