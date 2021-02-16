На пропагандиста надійшло багато скарг / скріншот

Канал відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова заблокували в соціальній мережі Clubhouse.

Читайте такожРосійська блогерка "в пориві емоцій" розчленувала хом'якаПро це пише телеграм-канал "Російський маркетинг».

Пропагандиста заблокували відразу після запуску кімнати «Чому не злетіла квір революція в Росії?».

Причиною послужила велика кількість скарг від користувачів.

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Автор: УНІАН