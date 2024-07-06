На Байдена чекають вирішальні вихідні, які можуть покласти край його політичній кар'єрі, якщо промахи множитимуться.

Був час, коли закордонні союзники президента США Джо Байдена робили поблажки його віку, дозволяли промахи, м'яко повертали до ладу, коли він, здавалося, збивався зі шляху, пише Bloomberg.

"Тепер це не так. Його катастрофічний виступ на президентських дебатах змінив розрахунки", - зазначають журналісти.

Тепер навіть президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва - провідний південноамериканський лівий, який хоче бачити в Білому домі демократа та приймає в себе наступний саміт G-20, каже, що в Байдена є проблеми, адже він "рухається повільніше, довше відповідає на запитання".

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"Хор голосів, які вимагають від найстарішого американського президента відійти вбік, стає дедалі гучнішим, причому не тільки всередині країни, а й серед держав, які останніми місяцями та роками виправдовували хиткий синтаксис і ляпи президента. Так було тому, що перспектива повернення Трампа розглядалася західними столицями як ще більша загроза", - пишуть журналісти.

Тепер європейські чиновники в приватному порядку - і дедалі рішучіше - кажуть, що Байдену слід відійти вбік, щоб обрати когось, у кого більше шансів перемогти Трампа і зберегти єдність союзників по Україні та НАТО, кажуть люди, знайомі з питанням.

Існує занепокоєння, як Байден виступить на саміті НАТО, який він має провести у США наступного тижня, де кожен його крок, жест і слово вивчатимуть під лупою. У такій обстановці будь-які можливі промахи, яких він припуститься на закритих зустрічах, напевно стануть надбанням громадськості та підстьобнуть вимоги щодо його звільнення.

На умовах анонімності європейські чиновники сказали, що виступ президента на дебатах лише оголив те, чому вони були свідками впродовж кількох місяців, починаючи від Дня Д у Франції, де Байден незграбно намагався сісти, тоді як його дружина й Еммануель Макрон стояли, і закінчуючи самітом G7 в Італії, коли Байден відійшов від групи під час демонстрації стрибка з парашутом, і Джорджу Мелоні довелося спрямовувати його назад.

За словами цих чиновників, вони також зляться на невелику згуртовану команду, яка приховувала справжній стан його здоров'я, і на те, що більше неможливо приховувати той факт, що президент - тінь себе колишнього і, можливо, навіть не в змозі керувати країною або визначати політику.

На Байдена чекають вирішальні вихідні, які можуть покласти край його політичній кар'єрі, якщо промахи множитимуться.

Високопоставлений чиновник однієї з європейських країн назвав провальні дебати Байдена завершенням фільму з відомим кінцем, який мало хто хотів дивитися. Президента вважають чудовим хлопцем, але з політичного погляду йому вочевидь прийшов кінець. Біда в тому, що тепер дорога для Трампа відкрита - і навіть якщо демократи знайдуть йому заміну, це все одно станеться занадто пізно, додав співрозмовник.

Після того, як Байден узяв участь у дебатах минулого тижня, багато офіційних осіб стали менш шанобливими і більш відкритими щодо того, що "захисна бульбашкова плівка навколо нього має бути знята".

За словами одного з високопоставлених дипломатів НАТО, американські колеги визнали, що не можуть дозволити собі таких моментів з боку президента, і їхнім пріоритетом є забезпечення того, щоб саміт не був затьмарений увагою до Байдена - на противагу питанням, на яких багато хто з них хоче зосередитися, наприклад, як протистояти Росії в Україні.

Можливість зняття Байдена з виборів

Президента США Джо Байдена закликали знятися з виборів і поступитися місцем іншому представнику Демократичної партії. Відповідного листа йому надіслала група донорів його передвиборчої кампанії, громадських лідерів і відомих підприємців, пише The Washington Post.

"Ми з повагою закликаємо вас відмовитися від своєї кандидатури на переобрання заради нашої демократії та майбутнього нашої нації", - йдеться в листі, який підписали 168 впливових представників Демпартії та її прихильників.

Лист було доставлено кільком радникам Білого дому, сказала людина, знайома з цими зусиллями, яка говорила на умовах анонімності.

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