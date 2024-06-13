Глава Пентагону привітав країну.

Аргентина стала новим членом Контактної групи з оборони України, також відомої як формат "Рамштайн".

Про це повідомив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час відкриття засідання міжнародної коаліції з допомоги Україні. Як відомо, у 23-й зустрічі під головуванням США беруть участь представники 50 країн.

"Підтримка України збільшується, і тому я вітаю зусилля Аргентини, як нового члена Контактної групи. Вітаю вас сьогодні з нами", - заявив глава Пентагону. Відео дня

Що відомо про формат "Рамштайн":

У квітні 2022 року, на початку повномасштабної війни, на однойменній американській авіабазі відбулася зустріч, на якій партнери України оголосили про передачу українській армії низки озброєнь.

Було сформовано коаліцію країн, готових і далі підтримувати країну в захисті від російського вторгнення. Зустрічі стали щомісячними.

Раніше в американському Міноборони повідомили, що однією з ключових тем сьогоднішнього засідання Контактної групи стане посилення української протиповітряної оборони. Зустріч проходить у Брюсселі, на ній присутній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Вас також можуть зацікавити новини: