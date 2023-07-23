Італія засуджує російський ракетний удар по історичному центру Одеси і готова допомогти у відновленні зруйнованого Спасо-Преображенського собору. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, її слова наводить офіційний Twitter італійського посольства в Києві.
"Атаки в Одесі, загибель невинних людей, руйнування Спасо-Преображенського собору глибоко засмучують нас. Вільний народ не дозволить себе залякати,варварство не переможе", – заявила Мелоні.
Італійський прем'єр зазначила, що російський агресор не обмежується руйнуванням зерносховищ, позбавляючи їжі мільйони людей, які її потребують.
"Вони нищать нашу європейську цивілізацію,її священні символи. Італія,з її унікальним у світі досвідом в реєстраційній галузі,готова долучитися до відбудови [Спасо-Преображенського] собору та інших скарбів культурної спадщини України", - заявила вона
Віце-прем'єр-міністр італійського уряду і за сумісництвом міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні нагадав, що свого часу Італія була серед країн, які підтримали включення центру Одеси в список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
"Російський обстріл Одеси, який зруйнував частину Спасо-Преображенського собору, негідний вчинок. Італія, яка підтримала Одесу як об'єкт культурної спадщини ЮНЕСКО, буде в авангарді відновлення міста", – заявив він.
Ракетний удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі
Минулої ночі російський агресор завдав чергового ракетного удару по Одесі. Згідно з даними командування Повітряних сил ЗСУ, загалом було випущено 19 ракет, з яких системі ППО вдалося перехопити лише 9. Решта вразили задані їм цілі.
В результаті російської атаки був частково зруйнований найбільший в Одесі православний храм - Спасо-Преображенський собор. Архідиякон Андрій Пальчук розповів, що ракета влучила просто у вівтар. За його словами, руйнування настільки масштабні, що "собору більше немає".