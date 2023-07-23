У минулому Італія підтримала включення центру Одеси до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Італія засуджує російський ракетний удар по історичному центру Одеси і готова допомогти у відновленні зруйнованого Спасо-Преображенського собору. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, її слова наводить офіційний Twitter італійського посольства в Києві.

"Атаки в Одесі, загибель невинних людей, руйнування Спасо-Преображенського собору глибоко засмучують нас. Вільний народ не дозволить себе залякати,варварство не переможе", – заявила Мелоні.

Італійський прем'єр зазначила, що російський агресор не обмежується руйнуванням зерносховищ, позбавляючи їжі мільйони людей, які її потребують.

Відео дня

"Вони нищать нашу європейську цивілізацію,її священні символи. Італія,з її унікальним у світі досвідом в реєстраційній галузі,готова долучитися до відбудови [Спасо-Преображенського] собору та інших скарбів культурної спадщини України", - заявила вона

Віце-прем'єр-міністр італійського уряду і за сумісництвом міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні нагадав, що свого часу Італія була серед країн, які підтримали включення центру Одеси в список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Російський обстріл Одеси, який зруйнував частину Спасо-Преображенського собору, негідний вчинок. Італія, яка підтримала Одесу як об'єкт культурної спадщини ЮНЕСКО, буде в авангарді відновлення міста", – заявив він.

Ракетний удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі

Минулої ночі російський агресор завдав чергового ракетного удару по Одесі. Згідно з даними командування Повітряних сил ЗСУ, загалом було випущено 19 ракет, з яких системі ППО вдалося перехопити лише 9. Решта вразили задані їм цілі.

В результаті російської атаки був частково зруйнований найбільший в Одесі православний храм - Спасо-Преображенський собор. Архідиякон Андрій Пальчук розповів, що ракета влучила просто у вівтар. За його словами, руйнування настільки масштабні, що "собору більше немає".

Вас також можуть зацікавити новини: