У Вашингтоні загорілися ідеєю повторити план "зворотнього Ніксона", але не врахували, що історичні передумови були зовсім іншими.

У Вашингтоні останнім часом дедалі більше правих політиків закликають до реалізації своєрідного "зворотного Ніксона". Вони пропонують поступитися в Україні, сподіваючись таким чином відірвати Росію від Китаю та внести розкол у партнерство між Пекіном і Москвою.

Як пишуть у статті для The Hill аналітик Майкл Мацца та науковець Шей Хатірі, ця стратегія хибна, адже ґрунтується на викривленому розумінні як історичних подій, так і сучасної геополітичної ситуації.

Що було насправді у 1970-х

Згадаймо, як відбувався поворот США до Китаю за часів Ніксона. Попри популярне уявлення, Сполучені Штати не зуміли "вбити клин" між Пекіном і Москвою. Їхнє протистояння виникло значно раніше і без американського втручання. Як зауважив оглядач Washington Post Девід Ігнатіус:

Відео дня

"Китай мав підстави боятися влади Росії — і шукати противаги у США".

Після смерті Сталіна Микита Хрущов у 1956 році виступив із критикою сталінізму, чим глибоко обурив Мао Цзедуна. Той вважав це відступом від справжнього марксизму-ленінізму та спробував ствердити лідерство Китаю у світовому комуністичному русі. Його "Великий стрибок уперед" 1958 року частково був відповіддю на радянську критику. У 1963 році китайці опублікували памфлет під назвою "Про фальшивий комунізм Хрущова та його історичні уроки для світу", чим остаточно закріпили ідеологічну прірву.

Цей конфлікт мав реальні наслідки: у 1960 році СРСР відкликав своїх радників із Китаю, включно з тими, хто працював над китайською ядерною програмою. Коли Китай звернувся по співпрацю до США, щоб зберегти рівновагу в ядерному балансі, це викликало обурення в Москві. До кінця 1960-х напруга дійшла до того, що СРСР навіть припускав, що може завдати превентивного удару по китайських ядерних об’єктах - на тлі прикордонної війни 1969 року.

Колись у 1920-х роках радянські агенти допомагали в організації Комуністичної партії Китаю, а вже через кілька десятиліть радянські та китайські війська обстрілювали одна одну. При цьому США були радше спостерігачами, ніж архітекторами конфлікту. Коли Генрі Кіссінджер і Річард Ніксон вирушили до Пекіна в 1971–1972 роках, вони не створювали новий союз — вони просто використали той розрив, який вже існував.

А що сьогодні?

Нинішній союз Росії та Китаю не ґрунтується на спільній ідеології, як за часів Холодної війни, а на її відсутності. Як зазначає аналітик Аарон Фрідберг, сьогодні ці дві країни об’єднує "антиідеологія" - заперечення ліберального світопорядку, за який виступають США.

І Пекін, і Москва добре вивчили уроки минулого. Вони чудово розуміють, що китайсько-радянський розкол став однією з причин перемоги США у Холодній війні, і не мають наміру допустити повторення цього сценарію.

Навпаки, останні події лише підтверджують міцність їхніх зв’язків. Китай, за повідомленнями, попросив Росію відкласти вторгнення в Україну до завершення Олімпійських ігор у Пекіні - і Путін погодився. А вже перед самою війною обидва лідери підписали меморандум, у якому йшлося:

"Дружба між двома державами не має меж, немає "заборонених" сфер співпраці, зміцнення двостороннього стратегічного співробітництва не спрямоване проти третіх країн і не залежить від зміни міжнародного середовища та обставинних змін у третіх країнах".

Впродовж усієї війни Китай надавав Росії підтримку: дипломатичну, економічну і навіть військову.

Союз проти спільного ворога

Сьогодні Пекін і Москва об’єднані не тільки спільним противником - США, а й численними сферами співпраці: від космосу й штучного інтелекту до нарощування ядерного потенціалу. Обидві країни активно розвивають свої арсенали, у той час як США зберігають статус-кво.

Навіть давній прикордонний конфлікт - одна з головних причин напруги у минулому - давно залагоджений. Після приходу до влади Путін вирішив це питання, що завершилося підписанням угоди у 2008 році. Хоч дехто й досі стверджує, що Москва має остерігатися китайських претензій на Далекий Схід, фактично Путін цього не боїться - і Сі Цзіньпін не дає йому підстав для занепокоєння.

Автори підсумовують:

"Відносини між Росією та Китаєм сьогодні аж ніяк не нагадують відносини 1960-1970-х років. Було б серйозною помилкою для США спробувати підхід, подібний до того, що продиктований фактами 1971 року. Така політика приречена на провал".

Китай і РФ

Китай і Росія оголосили про стратегічне партнерство "без обмежень" за кілька днів до того, як Путін напав на Україну в лютому 2022 року.

На початку цього року стало відомо, що торгівля Китаю з РФ за підсумками 2024 року досягла рекордного рівня. Обсяг імпорту та експорту еквівалентний 232 мільярдам євро.

Вас також можуть зацікавити новини: