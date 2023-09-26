Путін перебуває під санкціями США, йому заборонено в'їзд в країну.

США не запросили російського лідера Володимира Путіна на майбутній саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на посла з особливих доручень російського МЗС Марата Бердиєва

"США двосторонніми каналами донесли до Росії, що Вашингтон не збирається запрошувати низку лідерів, у тому числі і Путіна, на саміт АТЕС у Сан-Франциско", - повідомляють ЗМІ.

При цьому Росія вимагає від США запрошення для Путіна.

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Зокрема, повідомляється, що Росія "направила запит США із закликом виконувати свої обов'язки держави-голови АТЕС і все-таки відправити запрошення російському президенту".

Санкції щодо Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за підозрою у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні людей з території України до РФ. У зв'язку з цим диктатора можуть заарештувати на території понад 120 країн, які ратифікували Римський статут. США в число цих країн не входять.

Водночас запроваджені США санкції проти Путіна передбачають заморозку активів та заборону на в'їзд до країни.

Саміт АТЕС пройде в Сан-Франциско з 11 по 17 листопада під головуванням США.

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