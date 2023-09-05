Зустріч лідерів може відбутися на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.

Головне агентство безпеки Китаю натякнуло, що будь-яка зустріч президента Сі Цзіньпіна та лідера США Джо Байдена у Сан-Франциско цього року буде залежати від того, чи "Сполучені Штати виявлять достатню щирість".

Видання Reuters пише, що Байден у неділю висловив розчарування тим, що Сі Цзіньпін не буде присутній на майбутньому саміті лідерів G20 в Індії, але додав, що збирається "побачити його".

Байден не уточнив, але наступною ймовірною можливістю провести переговори з Сі Цзіньпіном, оскільки дві країни прагнуть стабілізувати непрості відносини, стане саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско в листопаді.

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"Щоб по-справжньому реалізувати ідею "від Балі до Сан-Франциско", Сполученим Штатам необхідно проявити достатню щирість", - йдеться в повідомленні Міністерства державної безпеки.

Йшлося про останню зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна на полях саміту G20 на індонезійському острові Балі в листопаді минулого року. У своєму пості він не згадав саміт АТЕС.

Незрозуміло, чи міністерство, яке є Головним розвідувальним агентством Китаю, знайоме з міркуваннями Сі Цзіньпіна щодо дипломатичних зобов'язань чи впливає на них.

У ці вихідні прем'єр-міністр Лі Цян очолить делегацію на саміті G20 в Нью-Делі, оголосив китайський уряд, майже підтвердивши, що Сі Цзіньпін не приїде.

У своєму повідомленні міністерство заявило, що адміністрація Байдена прийняла подвійну стратегію щодо Китая, заохочуючи конкуренцію з Китаєм, але також бажаючи контролювати конкуренцію.

У ньому йдеться, що, хоча офіційні особи США, які нещодавно відвідали Китай, заявили, що не мають наміру стримувати розвиток Китаю, США як і раніше схвалюють продаж зброї і надають військове фінансування Тайваню, а також піднімають питання про Тибет та Південно-Китайське море, а також відкрито критикують китайську економіку.

"Китай ніколи не послабить пильність через кілька "приємних слів" з боку США... Різні перешкоди, стримування і придушення з боку США тільки зроблять Китай більш сміливим і самостійним", - заявило міністерство держбезпеки.

Міністр торгівлі США Джина Раймондо, яка відвідала Китай минулого тижня, заявила, що США не хочуть віддаляться від Китаю, але вона також сказала, що американські компанії скаржилися їй на те, що Китай став "неінвестованим", вказуючи на штрафи, рейди та інші дії, які зробили ризикованим ведення бізнесу в другій за величиною економіці світу.

Китай повторив заклики до США вжити більш "практичних і корисних дій" для підтримки китайсько-американських відносин.

Саміт G20 в Індії - що відомо

Президент Росії Володимир Путін не поїде на саміт G-20 в Індії. Замість нього знову відправиться міністр закордонних справ Сергій Лавров. Причина нібито в тому, що Путін зосереджений на війні з Україною.

При цьому агентство Reuters пише, що президент Китаю Сі Цзіньпін, швидше за все, пропустить саміт лідерів G20 в Індії.

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