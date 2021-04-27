Національна розвідка США приступила до створення центру по боротьбі з іноземним впливом.
Читайте такожВашингтон про санкції проти РФ: результати близькі до тих, на які сподівалисяПро це виданню Politico повідомив представник апарату директора Національної розвідки США.
За словами представника, створення центру пов'язане з "мінливими загрозами і на підтримку вимог Конгресу". Центр повинен з'явитися "якомога швидше".
Створення центру було передбачено раніше прийнятими законами. Передбачається, що він стане "інтегратором всіх розвідувальних даних, пов'язаних з іноземним зловмисним впливом". Він забезпечуватиме політиків "належними оцінками" з цього питання. Зокрема, центр займатиметься "зловмисною діяльністю" Росії, Ірану, Китаю і КНДР, передає kommersant.
Втручання у вибори США
У 2021 році США звинуватили Росію у втручанні у вибори і в масовій кібератаці. 15 квітня були введені антиросійські санкції. Вони торкнулися російського держборгу, 16 організацій, 16 фізичних осіб.також США вислали десять співробітників дипмісії РФ у Вашингтоні.
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