США раптово засудили 'жорстоку' війну Росії і пригрозили санкціями, - The Telegraph

Спільне комюніке після саміту G7 знаменує собою зміну політики адміністрації Трампа та обіцянки посилення санкцій.

США різко змінили свою позицію щодо війни в Україні, несподівано засудивши "продовження жорстокої війни Росії проти України" у спільному комюніке після саміту міністрів фінансів країн G7, що відбувся в канадському Банфі.

Як пише The Telegraph, заява знаменує собою помітний розворот у політиці адміністрації Дональда Трампа, яка раніше уникала прямого покладення провини за війну на Москву.

"Ми засуджуємо продовження жорстокої війни Росії проти України та висловлюємо свою повагу величезній стійкості українського народу та економіки", – йдеться у заяві, яку підтримали міністри фінансів G7, включно з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

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Вперше з моменту обрання Трампа Білий дім підтримав риторику, яка раніше була характерна для союзників США в Європі. У документі також наголошується, що "G7 залишається відданою непохитній підтримці України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності на шляху до справедливого та міцного миру".

Ця позиція різко контрастує з попередніми заявами Вашингтона, які називали війну "кризою" і включали мирний план, що передбачав територіальні поступки Києва Москві.

Європейські союзники, які в останні тижні дедалі більше втрачали віру в посередницьку місію США, сприйняли зміну тону з полегшенням. Один із західних чиновників у Брюсселі прокоментував коротко:

"Слава Богу".

Сигнал для Кремля

Новий сигнал із Вашингтона посилюється і спільною обіцянкою країн G7 щодо санкційного тиску. Якщо Кремль і надалі зволікатиме з припиненням вогню, країни пообіцяли розглянути додаткові обмеження.

"Якщо таке припинення вогню не буде узгоджено, ми продовжимо вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимізації тиску, такі як подальше посилення санкцій", – підкреслюється в комюніке.

Президент Трамп, попри публічні сигнали рішучості, нещодавно викликав розчарування серед союзників, коли під час телефонної розмови з Володимиром Путіним уникнув прямих попереджень і навіть закликав до розширення торгівлі з Росією. Це частково похитнуло довіру до його нової лінії поведінки, хоча одночасно лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі та України погодилися з США щодо необхідності покарання Москви у разі її подальшої агресії.

У відповідь країни ЄС і Велика Британія вже анонсували нові пакети санкцій, а G7 погодилася на заморожування російських активів та можливі нові каральні заходи.

Зовнішня політика Трампа

Як писав УНІАН, за даними джерел, Трамп прямо заявив європейським лідерам, що не має наміру змушувати Росію до миру новими санкціями чи новою допомогою Україні. Натомість він пропонує залишити Україну та РФ розбиратися між собою.

Це не є аж надто великою сенсацією, бо до того Трамп вже кілька разів публічно говорив, що готовий вийти з мирного процесу, якщо не побаче жодного прогресу.

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