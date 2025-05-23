Протягом трьох років цей відділ був чи не найголовнішим у Пентагоні, але тепер у США інші пріоритети.

Адміністрація Трампа має намір понизити статус "українського" відділу Пентагону, який був чи не найважливішим в Міноборони США протягом останніх років. Про це пише Defense News із посиланням на трьох колишніх посадовців Пентагону та двох європейських чиновників.

За словами джерел, у рамках масштабнішої перестановки політичного апарату Пентагону, відділ, відповідальний за справи Росії, України та Євразії, буде переведений до окремого управління, яке займатиметься питаннями Європи та НАТО. Зазначається, що це не зупинить його роботу і не обов'язково призведе до звільнення співробітників, але засвідчує різку зміну пріоритетів нової влади США порівняно з їхніми попередниками.

З моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році, до того відносно маловідомий офіс, став одним з головних, бо допомагав формувати політику США щодо війни та керував величезною сумою військової допомоги Києву. Цей відділ також зіграв важливу роль у створені "формату Рамштайн" - групи з 50 країн, які координують військову допомогу Україні.

Відео дня

Численні джерела наголосили, що рішення ще не остаточне, і що будь-які зміни будуть частиною ширшої реорганізації.

"Джерела розглядають потенційну зміну як ознаку загального низького пріоритетного підходу Пентагону до України за часів другої адміністрації Трампа", - йдеться у публікації.

Видання зазначає, що після тижневої паузи в березні США все ще допомагають Україні розвідувальними даними та надсилають раніше заплановану допомогу. Але Конгрес не схвалив жодних додаткових програм фінансування для продовження цих зусиль, а Пентагон їх не просив.

Трамп змінює зовнішньополітичні пріоритети США

Як писав УНІАН, за даними джерел, Трамп прямо заявив європейським лідерам, що не має наміру змушувати Росію до миру новими санкціями чи новою допомогою Україні. Натомість він пропонує залишити Україну та РФ розбиратися між собою.

Це не є аж надто великою сенсацією, бо до того Трамп вже кілька разів публічно говорив, що готовий вийти з мирного процесу, якщо не побаче жодного прогресу.

Вас також можуть зацікавити новини: