Угода між США та Іраном майже готова: Reuters описало угоду, яка 'змінює все'

Майже одночасно обидві країни заявили про наближення укладення мирної угоди.

США та Іран дали зрозуміти, що угода про закінчення їхньої війни близька. У Вашингтоні повідомили, що обидві сторони узгодили текст документа. Початкову угоду розраховують підписати найближчими днями. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, у свою чергу, заявив, що, хоча зміни в угоді ще можливі, попередні результати нібито свідчать про те, що його країна вийшла з конфлікту "сильнішою".

"Іран – переможець у війні зі США", – сказав він на державному телебаченні. Через кілька годин після цих слів американські сили збили кілька іранських ударних дронів-камікадзе, що летіли в бік Ормузької протоки, пише Reuters.

Повідомляється, що запропонований меморандум про взаєморозуміння передбачає відновлення судноплавства через протоку та зняття американської військово-морської блокади іранських портів. Переговори щодо ядерної програми Ірану – офіційно заявленого приводу для початку війни з боку президента США Дональда Трампа – мають відбутися пізніше.

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У матеріалі також йдеться про те, що ця угода нібито відповідає ключовим цілям Трампа і ставить переговори "у дуже, дуже хороше становище". При цьому описи проекту угоди, що надійшли від західних, пакистанських та іранських джерел, вказували на умови, які можуть бути вигідними для Ірану. Це викликало критику з боку Трампа, який відкинув ці повідомлення як неточні.

При незначних розбіжностях у деталях пропозиції в цілому давали Тегерану багато з того, чого він домагався, тоді як Трамп, судячи з усього, домігся трохи більшого, ніж відкриття протоки, яку Іран закрив після ударів США та Ізраїлю в лютому, пише ЗМІ. Арагчі заявив, що Іран спільно з Оманом збереже контроль над судноплавством через протоку, яка до війни забезпечувала транзит п'ятої частини світових поставок нафти та газу. "Наш меч завжди буде висіти над Ормузькою протокою", – сказав він.

Також повідомляється, що угоду може бути підписано вже 14 червня віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом і спікером іранського парламенту Мохаммадом Багером Галібафом. Найбільш ймовірним місцем підписання називається Женева. Арагчі сказав, що угода буде підписана дистанційно – до офіційного оголошення.

Що передбачає угода

Згідно з проектом умов угоди, США почнуть розморожувати іранські активи на мільярди доларів і скасують санкції на експорт іранської нафти – в обмін на відкриття Іраном протоки.

Ядерна програма Ірану буде розглядатися протягом 60-денного переговорного періоду. За словами одного з американських чиновників, угода в кінцевому рахунку призведе до ліквідації ядерної програми Ірану: запаси високозбагаченого урану мають бути знищені та вивезені. Умови також передбачають режим інспекцій для забезпечення довгострокового дотримання домовленостей.

Однак Арагчі, у свою чергу, заявив на державному телебаченні, що Іран не погодиться на ліквідацію своєї ядерної програми і має намір зберегти уран у розбавленому вигляді. "Для Тегерана єдине прийнятне рішення щодо запасів високозбагаченого урану – це розбавлення матеріалу", – сказав він.

Крім того, пропозиції нібито включають обговорення можливих військових репарацій Тегерану та відмову від давніх американських вимог щодо обмеження іранської ракетної програми.

"Ніяких грошей – поки вони не виконають умови. Ормузька протока буде відкрита. Ніякого фінансування Іраном терористичних угруповань. Ось на що вони погодилися. Це угода, заснована на результатах", – заявили у Вашингтоні.

Ізраїль не є стороною меморандуму

Ізраїль не брав участі в переговорах, і прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна не буде стороною угоди. В останні тижні Нетаньяху вступав у конфлікт із Трампом через вимоги США до Ізраїлю обмежити військові дії в Лівані – щоб Вашингтон міг досягти домовленості з Тегераном.

Арагчі заявив, що угода покладе край війні в Лівані, маючи на увазі виведення ізраїльських військ з окупованих територій.

Міністр оборони Ізраїлю заявив, що виведення військ не відбудеться. Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив, що Ізраїль розраховує зберегти свободу дій проти загроз.

Інші новини про ситуацію між США та Іраном

Раніше УНІАН повідомляв, що на тлі повідомлень про можливу угоду між США та Іраном різко подешевшала нафта. "Ринок знову реагує насамперед на заголовки новин. Інвестори все більше вірять, що угода буде досягнута, а Ормузьку протоку відкриють для судноплавства", – зазначив один з аналітиків.

Крім того, ми також розповідали про те, що після заяви Трампа про угоду з Іраном також різко зросли ціни на мідь.

Угода, досягнута після більш ніж трьох місяців війни, стане полегшенням для ринку металів, який в іншому випадку міг би виграти від зростаючих інвестицій у штучний інтелект, енергетичну інфраструктуру та відновлювані джерела енергії.

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