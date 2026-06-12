Ціни на мідь різко зросли після заяви Трампа про угоду з Іраном: скільки тепер коштує

Попит на мідь у Китаї залишається відносно стабільним, а перспектива введення США мит на цей метал створює ризик зростання цін.

Ціни на мідь у п'ятницю, 12 червня, зросли, а акції гірничодобувних компаній різко подорожчали. Стрибок відбувся після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон перебуває на порозі припинення війни з Іраном.

Видання Bloomberg пише, що можливе припинення військових дій викликало широке зростання цін на метали та призвело до зростання акцій китайських мідних компаній, включаючи Zijin Mining Group Co. та CMOC Group Ltd., на тлі сплеску торговельної активності.

Угода, досягнута після більш ніж трьох місяців війни, стане полегшенням для ринку металів, який в іншому випадку міг би виграти від зростаючих інвестицій у штучний інтелект, енергетичну інфраструктуру та відновлювані джерела енергії. Попит на мідь у Китаї виявився відносно стійким, а перспектива введення США мит на цей метал також створює ризик зростання цін на Лондонській біржі металів.

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Торговий менеджер Suzhou Chuangyuan Harmony-Win Capital Management Co Цзя Чжен заявила, що більш стабільна макроекономічна ситуація допоможе цінам відновитися до рівнів, зафіксованих на початку року. За її словами, запаси міді в Китаї продовжують скорочуватися, а замовлення від виробників у переробній промисловості залишаються на високому рівні.

Станом на 6:38 за київським часом ціна на мідь зросла на 1,7 % до 13 712 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм міді коштував на біржі 13,71 долара. Довгострокові перспективи попиту на мідь все більше зміцнюють оптимізм щодо цін.

Що стосується інших металів, то ціни на алюміній і цинк зросли на 1,2 % і 1,1 % відповідно.

При цьому акції Zijin, найбільшої в Китаї компанії з видобутку міді та золота, підскочили в Гонконзі на 9,8%, що стало найбільшим зростанням з 2023 року, тоді як акції CMOC в якийсь момент зросли більш ніж на 14%, а акції Jiangxi Copper Co. – на 10,6%.

Ціни на метали – останні новини

10 червня ціни на алюміній впали до найнижчого рівня за місяць через загострення ситуації на Близькому Сході та очікування підвищення ставок у США, що погіршило прогнози попиту на промислові метали.

При цьому 11 червня ціни на мідь впали до мінімуму за три тижні на тлі відновлення бойових дій на Близькому Сході, що посилило побоювання щодо прискорення інфляції, підвищення процентних ставок і уповільнення економічного зростання.

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