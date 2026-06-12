Нафта різко подешевшала на тлі сигналів про можливу угоду між США та Іраном, - Reuters

Інвестори дедалі більше вірять, що угоду буде досягнуто, а Ормузьку протоку відкриють для судноплавства.

Ціни на нафту в п'ятницю, 12 червня, впали більш ніж на 4% і досягли найнижчого рівня майже за два місяці після того, як президент США Дональд Трамп скасував нові удари по Ірану. Це послабило побоювання щодо подальшої ескалації конфлікту після взаємних атак сторін на початку тижня, пише Reuters

За інформацією порталу investing, сьогодні ф'ючерси на нафту Brent торгуються на рівні 87,05 долара за барель, що на 3,33 долара, або 3,7%, нижче від рівня попереднього закриття. Американська нафта WTI коштує 84,24 долара за барель, втративши 3,47 долара, або 4%. В обох випадках котирування залишаються поблизу найнижчих рівнів із середини квітня.

Напередодні Трамп заявив, що відмовився від запланованих ударів по Ірану, оскільки переговори між сторонами просунулися вперед. За його словами, вже цими вихідними може бути підписана мирна угода, яка дозволить відновити судноплавство через Ормузьку протоку. У Тегерані повідомили, що остаточного рішення ще не ухвалено, однак значну частину домовленостей уже погоджено.

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Іранське агентство Mehr повідомило, що завершальний етап переговорів щодо меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном стосуватиметься ядерних та економічних питань. Водночас тема іранської ракетної програми до документа не увійде.

"Ринок знову реагує насамперед на заголовки новин. Інвестори дедалі більше вірять, що угоду буде досягнуто, а Ормузьку протоку відкриють для судноплавства", – зазначив аналітик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Втім, за його словами, світові та регіональні запаси нафти залишаються низькими й можуть скорочуватися надалі навіть у разі укладення угоди, оскільки для повного відновлення безперебійних поставок знадобиться час.

11 червня Іран оголосив про закриття Ормузької протоки, через яку вже тоді рух суден був суттєво обмежений. Тегеран заявив, що відкриватиме вогонь по будь-яких суднах, які спробують пройти через цей морський коридор. Через протоку зазвичай транспортується близько п'ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу. Водночас американські військові повідомили, що комерційні судна продовжують проходити через протоку.

Аналітики ING попереджають, що ринок може зіткнутися з новим переломним моментом наприкінці липня, якщо до того часу постачання нафти не відновляться. У такому разі скорочення запасів та сезонне зростання попиту можуть підштовхнути ціни до 120–130 доларів за барель.

Тим часом Goldman Sachs знизив прогноз середньої ціни Brent на 2027 рік до 80 доларів за барель через очікування вищої пропозиції та слабшого попиту. Водночас банк прогнозує, що середня ціна у 2025 році буде вищою завдяки накопиченню комерційних запасів нафти країнами ОЕСР та премії за геополітичні ризики.

Крім того, Reuters пише, що долар після нічного послаблення залишався переважно стабільним. Курс американської валюти зріс на 0,2% щодо єни.

Дорогоцінні метали в п'ятницю дешевшали. Спотова ціна золота знизилася на 0,8% – до 4181 долара за унцію (134,41 дол. за грам) після стрибка на 3,5% напередодні.

Війна США проти Ірану – останні новини

Напередодні США знову завдали ударів по території Ірану. Як заявив президент Дональд Трамп, операція стала відповіддю Вашингтону на збиття іранцями американського вертольота.

Після цього Корпус вартових ісламської революції заявив, що повністю закрив Ормузьку протоку для проходу всіх суден на тлі відновлення повітряних ударів США.

12 червня стало відомо, що США та Іран погодили текст меморандуму про взаєморозуміння і, за словами американського президента Дональда Трампа, документ скоро буде підписано. Меморандум передбачає негайне відкриття Ормузької протоки без стягнення мита та скасування санкцій проти Ірану за умови дотримання домовленостей.

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