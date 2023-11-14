Вашингтон має намір сприяти всеосяжному правосуддю і відповідальності за міжнародні злочини проти України та її народу.

Держдепартамент США виділить $1 мільйон Міжнародному центру з розслідування злочинів агресії проти України (ICPA), який був створений в Гаазі при Євроюсті за підтримки Європейської комісії.

Як йдеться в заяві Держдепу, кошти виділені в рамках прихильності США територіальній цілісності та суверенітету України, а також сприянню всеосяжному правосуддю та відповідальності за міжнародні злочини проти України та її народу.

"Оскільки Росія продовжує грубо порушувати міжнародне право, а війна президента Путіна з Україною продовжує призводити до надзвичайних страждань, Сполучені Штати як і раніше зосереджені на роботі з Україною та міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності тих, хто несе відповідальність за міжнародні злочини, скоєні в Україні", - зазначили в Держдепі.

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Повідомляється, що ICPA сприятиме розслідуванню агресивної війни Росії, надавши Україні та країнам-партнерам майданчик для співпраці у підготовці максимально вагомої доказової бази для майбутнього судового переслідування.

"Прокурори з різних правових систем, у тому числі нашої власної, вже працюють разом у ICPA, щоб зібрати і поділитися ключовими доказами, а також провести надійні та незалежні розслідування", - додали в Держдепі.

У США знову відзначили свою прихильність дотриманню Статуту ООН і забезпечення справедливості у зв'язку зі злочином агресії.

"Ми закликаємо інших підтримати ICPA та зробити свій внесок у міжнародні зусилля щодо забезпечення справедливості для України та відповідальності за агресивну війну Росії", - йдеться в повідомленні.

Створення ICPA для суду над Росією - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 липня в Гаазі відкрили Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) - унікальний судовий центр, інтегрований в Євроюст, для сприяння національним розслідуванням злочину агресії, пов'язаного з війною в Україні.

За словами генпрокурора України Андрія Костіна, саме цей центр буде відповідальний за збір даних, які будуть основою для офіційного звинувачення злочинців.

Завдяки центру незалежні прокурори з різних країн зможуть щодня співпрацювати в одному місці, швидко та ефективно обмінюватися доказами та узгоджувати спільну стратегію розслідування та обвинувачення. На постійній основі там працюватимуть 20 прокурорів.

Зазначалося, що початок роботи ICPA є першим кроком до притягнення російського керівництва до відповідальності, а також чітким сигналом, що відповідний міжнародний трибунал з переслідування російського керівництва буде створений.

За словами судді Народного суду в Гаазі Стівена Репа, для створення трибуналу над Путіним необхідно успішне голосування в Генеральній Асамблеї ООН - за рішення повинні проголосувати не тільки представники країн ЄС, а й інших 90 держав.

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