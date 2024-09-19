США запровадили санкції проти Росії та КНДР

Нові санкції впроваджено за незаконні фінасові схеми між країнами.

США запровадили санкції проти мережі з п’яти груп і однієї особи за здійснення платежів між Росією та Північною Кореєю для підтримки війни проти Україні та програм озброєнь Пхеньяна.

Як повідомив Мінфін США, ці заходи свідчать про зобов’язання США ліквідувати мережі, "які сприяють фінансуванню незаконних програм КНДР щодо створення зброї масового знищення і балістичних ракет і підтримують незаконну війну Росії проти України".

"Росія стає все більш залежною від КНДР, оскільки вона стикається зі зростаючими втратами на полі бою та зростаючою міжнародною ізоляцією", – заявив речник Держдепу Метью Міллер.

Зазначається, що нові санкції викривають, як уряд диктатора РФ Володимира Путіна використовує незаконні фінансові схеми, щоб допомогти КНДР отримати доступ до міжнародної банківської системи, порушуючи санкції Ради Безпеки ООН. Нові обмеження спрямовані проти фінансових схем північнокорейського державного банку зовнішньої торгівлі (FTB) і корейської банківської корпорації Kwangson.

За однією схемо зі схем, організованою Центрбанком РФ, банк MRB, розташований у регіоні Південної Осетії в Грузії, діяв на замовлення російського банку для встановлення таємних банківських відносин із Банком зовнішньої торгівлі Північної Кореї.

Інші санкції проти РФ

Рада ЄС 24 червня повідомила, що затвердила 14-й пакет санкцій проти Росії. Згідно з повідомленням, 116 юридичних і фізичних осіб потрапили під санкції.

Загалом зазначалося, що новий пакет націлений на важливі сектори російської економіки, як-от енергетика, фінанси і торгівля, і ускладнюють обхід обмежень ЄС.

Крім того, політичним партіям і фондам, а також неурядовим організаціям більше не буде дозволено отримувати фінансування з Росії.

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