Посадовці Пентагону повідомили, що військовий пакет США для України буде "суттєвим", але він не охопить усі 4,3 мільярда доларів.

Фінальний пакет озброєнь для України від адміністрації президента США Джо Байдена буде на суму $500 млн. Про це повідомила кореспондентка Голосу Америки Карла Бабб із авіабази "Рамштайн".

За її словами, про новий пакет підтримки України оголосять у четвер, 9 січня.

Варто зазначити, що ще близько $3,8 млрд на програму PDA залишаться невикористаними, попри обіцянки Білого дому витратити усю суму до кінця каденції президента Байдена. Ці кошти перейдуть в розпорядження Дональда Трампа після його інавгурації 20 січня, заявили в Пентагоні.

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Як повідомляє Голос Америки, міністр оборони США Ллойд Остін вже прибув до Німеччини, щоб востаннє очолити Контактну групу з питань оборони України перед тим, як залишити свою посаду.

Очікується, що під час цієї зустрічі США оголосять про останній пакет військової допомоги Києву за часів адміністрації Байдена.

Посадовці Пентагону повідомили, що військовий пакет США для України буде "суттєвим", але він не охопить усі 4,3 мільярда доларів, які залишилися в бюджеті для допомоги Україні в межах програми президентських повноважень, схвалених Конгресом у квітні минулого року.

Допомога Україні від США - останні новини

30 грудня 2024 року президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета допомоги Україні майже на 2,5 мільярда доларів, який включав військову допомогу в розмірі 1,25 млрд доларів, узяту із запасів США, і пакет Ініціативи з надання безпекової допомоги в Україні (USAI) в розмірі 1,22 млрд доларів.

Також повідомлялося, що Пентагон перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки, які зміцнять позиції України.

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