Він закликає Європу та Штати бути твердими і справедливими вже зараз.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що погана мирна угода щодо припинення війни стане катастрофою для всіх, тому підтримка України має бути інтересом і британської, і американської сторін.

У колонці для The Sun він згадав про початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, коли європейці спостерігали за сценами, "які, здавалося, вистрибнули на екрани просто з підручників історії". Стармер зазначив, що в спричиненому кремлівським правителем Путіним кошмарі українці прокидаються щодня:

"Тільки уявіть, що відчували звичайні українці. Ви могли сидіти в кав'ярні, снідаючи в Києві. Відводити дітей до школи в Харкові. Йти пішки на роботу. Виходити на пробіжку. Звичайний, холодний, лютневий ранок, як і будь-який інший. І раптом: ракети. Сирени. Вибухи. Не вдалині. Не по телевізору. У вашому місті. Б'ють по вашій громаді. Вбиваючи ваших друзів".

Британський прем'єр згадує руйнування, які бачив на власні очі, а також розмови з українськими солдатами та дітьми, які змушені жити під постійними обстрілами.

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"І я був у Бучі, місті, де російські солдати холоднокровно вбили закутих у наручники мирних жителів. Повірте, таке місце, як Буча, не забувається. Один момент особливо запам'ятався мені. Розмова з людьми, які збирали тіла загиблих. Їхні друзі, їхні сім'ї, їхні брати і сестри. Їх звозили до братської могили на візках для покупок. Тому що росіяни навіть не потурбувалися про те, щоб поховати їх", - написав він.

За словами Стармера, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має рацію в тому, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку, збільшити витрати на оборону та відігравати більшу роль в НАТО. Також він вражений "відданістю Трампа миру", однак впевнений, що хороший мир можна здобути лише силою.

"Україна повинна мати право голосу в переговорах про своє майбутнє. І вона потребує сильних гарантій безпеки, щоб мир тривав. Я вважаю, що Америка повинна бути частиною цих гарантій. Це в її інтересах. Мирна угода, яка не зупинить Путіна від нового нападу, буде катастрофою для всіх", - йдеться у колонці.

Відповідальність за розгортання британських солдатів в Україні є найсерйознішим завданням, яке можна на себе взяти, додає Стармер, однак сувора правда полягає в тому, що на кону не лише безпека України і Європи, а й безпека Британії.

"Минуло лише сім років відтоді, як російські агенти здійснили хімічну атаку в Солсбері, в самому серці центральної Англії. Їхні шпигунські кораблі все ще загрожують нашому узбережжю. Літаки вторгаються в наш повітряний простір. Боти вторгаються в наші дебати в соціальних мережах, просуваючи схвалені Кремлем наративи", - написав він.

Також прем'р-міністр підкреслив, що економічна нестабільність в Європі завжди має вплив на Велику Британію. Криза вартості життя, яку можна спостерігати вже зараз, має чіткий зв'язок з нестабільністю в Україні. А якщо вона не буде належним чином захищена від тиранії Путіна, то Європа стане ще більш нестабільною.

Стармер підкреслив, що Британія має зберігати солідарність з Україною й не забувати жаху, якого зазнали звичайні українці. За його словами, безпечна і стабільна Україна є їнаціональним інтересом його країни:

"Британія може пишатися тим, як вона підтримує Україну. Уряди, що змінювали один одного, рішуче захищали нашу демократію та свободу. Тисячі британських родин відкрили свої домівки для громадян України, які втікали з країни. Жовто-блакитний прапор гордо майорить на церквах і сільських ратушах, вздовж і впоперек країни".

Позиція Стармера по війні

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії займає активну та послідовну позицію щодо підтримки України у її протистоянні російській агресії.

Після початку переговорів між Росією та Сполученими Штатами Америки він висловив готовність розгорнути британські війська в Україні для забезпечення виконання потенційної мирної угоди, яка припинить бойові дії.

Відомо, що вже 27 лютого Стармер має прибути до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Основною метою візиту є обговорення ситуації в Україні та представлення спільного з Францією плану щодо розміщення в Україні європейських миротворців.

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