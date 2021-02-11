Байден ініціює перевірку усіх коштів, спрямованих на реалізацію проекту Трампа.

Президент США Джо Байден скасував указ свого попередника Дональда Трампа й зупинив будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Про це пише The Hill з посиланням на повідомлення Білого дому.

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У листі спікеру Палати представників Ненсі Пелосі Байден пояснив, що не бажає витрачати податки громадян на будівництво прикордонної стіни, і що ініціює перевірку усіх коштів, спрямованих на реалізацію проекту Трампа.

Напередодні Байден видав указ, яким фактично поставив під сумнів введення надзвичайного стану Трампом наказав призупинити будівництво всіх прикордонних стін.

Стіна на кордоні США та Мексики

«Стіна Трампа», як її ще називають, була однією з передвиборчих обіцянок тоді ще кандидата в президенти, а нині — президента США. Так він пропонував боротися з нелегальною міграцією з Мексики.

Для будівництва стіни Трамп підписав указ про надзвичайний стан — оскільки взагалі розподіл федеральних коштів є прерогативою парламенту США (Конгресу), а не президента. Утім тоді цей указ парламентарі оскаржили, і, зрештою, гроші на стіну виділили з бюджету Міністерства оборони США.

Станом на серпень 2020 року на кордоні США й Мексики звели близько 450 кілометрів «стіни Трампа». Тоді ж колишнього радника Трампа разом з іншими трьома особами звинуватили у розкраданні коштів проекту.

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Автор: УНІАН