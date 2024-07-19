Представник резиденції Стармера обтічно сказав, що британська позиція з цього питання залишається незмінною.

На Даунінг-стріт не підтвердили дозвіл на використання ЗСУ британських далекобійних ракет Storm Shadow для завдання ударів по території Росії.

Як пише The Guardian, представник "Номер 10" зазначив, що перед цим прем'єр-міністр Кір Стармер дуже ясно виклав позицію Британії, з якої випливає, що "ми непохитно підтримуємо Україну". "Це не зміниться, і ми сповнені рішучості підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно", - запевнив представник Даунінг-стріт.

На запитання про те, чи зняла Великобританія на прохання українського президента Володимира Зеленського обмеження на використання ракет Storm Shadow по цілях усередині РФ, чиновник сказав: "Наша позиція не змінюється... Ми надаємо військову допомогу для підтримки права України на самооборону від агресії РФ відповідно до міжнародного гуманітарного права. Зброя, надана Великобританією, призначене для оборони України".

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Ситуація навколо використання Storm Shadow

10 липня президент України Володимир Зеленський оголосив, що йому надано дозвіл на використання далекобійних ракет для ударів по військових цілях на російській території. Він опублікував фото із зустрічі з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і написав: "Сьогодні вранці я дізнався про дозвіл використовувати ракети Storm Shadow проти військових цілей на території Росії...".

Після цього почали виникати якісь суперечки з цим дозволом. Британська сторона щосили намагається прояснити ситуацію.

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