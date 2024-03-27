Берлін повинен працювати з іншими європейськими урядами, щоб доставити більше зброї на лінію фронту, зазначає видання.

Понад два роки Володимир Путін вдавався до погроз, щоб стримувати та перешкоджати підтримці України Заходом. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зараз дає Путіну підстави вважати, що його тактика працює.

Як йдеться у матеріалі Bloomberg, Шольц відхилив запит України на постачання ракет Taurus. Це рішення відображає політичну чутливість Шольца та загальну стурбованість Німеччини ескалацією конфлікту з Росією. Ймовірно, це лише ще більше підбадьорить Путіна та поставить під загрозу безпеку Європи.

Ракети Taurus підвищать здатність України вражати російські лінії постачання та краще захищатися від нападів на міста та життєво важливу інфраструктуру. Дві аналогічні крилаті ракети великої дальності надали ​​Велика Британія (Storm Shadow) та Франція (Scalp). Вони довели високу ефективність, зокрема, допомогвши знищити близько третини російського Чорноморського флоту . Обмежена кількість та висока вартість змусили Україну раціонально їх використовувати. Taurus збільшить цей запас, запропонує більшу дальність і є зброєю, яка має високу стійкість до виявлення та ураження системами ППО.

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Шольц стверджував, що відправка ракет вимагатиме розміщення німецьких солдатів в Україні - це твердження заперечують члени його власної коаліції та деякі військові. Розмова про Taurus офіцерів німецьких військово-повітряних сил, що просочилася в мережу, і власна розгубленість Шольца розлютили найближчих союзників Німеччини.

Тим часом Шольц відхилив пропозиції Британії надіслати Україні більше Storm Shadows і поповнити британські запаси ракетами Taurus. Це може бути викликано занепокоєнням, що це підірве і без того зменшені можливості Бундесверу. Нещодавно опублікований щорічний звіт про стан збройних сил виявив тривожну нестачу особового складу та озброєння, а також брак керівництва та підготовки.

Ці недоліки свідчать про необхідність більшого зосередження на вирішенні питання про недостатні інвестиції Німеччини у її оборону, одночасно знаходячи способи гарантувати, що Україна зможе отримати складні системи озброєнь, які їй потрібні. Останнім часом Шольц, здається, більше зацікавлений у підвищенні слабких рейтингів своєї партії, підтримуючи пацифістські настрої серед німецької громадськості.

Уряд Шольца також пройшов довгий шлях за останні два роки. Минулого року Німеччина передала Україні танки Leopard і зараз є другим за величиною постачальником військової техніки для Києва після США. Країна прийняла понад мільйон українських біженців. Цього місяця Німеччина оголосила про надання ще 500 мільйонів євро військової підтримки, включаючи артилерійські снаряди та бронетехніку.

Але, враховуючи розмір і геополітичну важливість, Німеччина досягає набагато меншої ваги. Поставки систем озброєнь відбуваються повільно і в надто малих масштабах. Серед членів НАТО вона посідає лише 11 місце за військовими внесками у відношенні до валового внутрішнього продукту та 16 місце за фінансовими зобов’язаннями у відношенні до ВВП.

"Оскільки Конгрес США блокує додаткову військову допомогу Україні, важливо, щоб Німеччина відігравала більш наполегливу роль. Берлін повинен працювати з іншими європейськими урядами, щоб доставити більше зброї на лінію фронту", - пише видання.

Україні потрібно багато озброєння, починаючи з боєприпасів, закінчуючи літаками, танками та високоточними керованими ракетами великої дальності. Шольц має продовжити переговори з лідерами Польщі та Франції з конкретними заходами для зміцнення оборони Європи, відновлення виснажених військових і надання достатньої підтримки Україні. Для цього потрібно визнати, що, як найбільша економіка Європи, Німеччина більше не може покладатися на Вашингтон.

"Перш за все, ті, хто бажає миру для України та Європи, повинні бути готові показати Путіну, що він не може перемогти. Те, що ця війна є екзистенційною для України, стало очевидним з лютого 2022 року. Нездатність протистояти російській агресії була б помилкою, про яку Німеччина та Європа в цілому пошкодують", - підсумувало видання.

Допомога Україні від Німеччини - останні новини

Напередодні стало відомо, що Німеччина надасть Україні новий пакет допомоги на 500 мільйонів євро. До нього, зокрема, увійдуть бронетехніка для піхоти та транспортна техніка.

Як повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус, Німеччина підтримуватиме захист України від агресивної війни в короткостроковій перспективі подальшими поставками боєприпасів. Зокрема, запланована передача 10 тисяч артилерійських снарядів зі складів Бундесверу.

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