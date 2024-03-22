Цього вистачить, щоб оплатити 180 тисяч снарядів.

Німеччина планує взяти участь в ініціативі Чехії щодо спільних закупівель боєприпасів для Збройних сил України. Для цього Берлін збирається виділити 300 мільйонів євро.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на джерела. За підрахунками видання, цього вистачить, щоб покрити вартість 180 тисяч снарядів.

Станом на два тижні тому чеський уряд заявив, що отримав достатньо коштів для закупівлі 300 000 боєприпасів, але на цьому не зупиниться і планує поставити більше. Перші поставки можуть надійти в Україну вже в червні.

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Ініціатива Чехії щодо закупівлі снарядів для України

У лютому Чехія знайшла 800 тисяч боєприпасів для України поза межами ЄС. Їхня загальна вартість становить 1,5 мільярда доларів. До ініціативи долучається все більше країн. Загалом ідею закупівлі поза межами ЄС підтримує 18 країн.

Польща нещодавно оголосила, що допоможе з доставкою в Україну снарядів.

The Wall Street Journal писала, що Чехія тихо полює за снарядами для України, це не вдається навіть США. Чехія придбала близько 800 000 артилерійських снарядів від різноманітних постачальників по всьому світу та знайшла ще 700 000, які можна купити додатково. Йдеться про 300 000 снарядів радянського зразка та близько 500 000 снарядів західного виробництва. Як зазначають у чеському уряді, у міру надходження коштів буде доступно більше снарядів.

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