Палестинський стрілець розстріляв людей біля синагоги в Єрусалимі.

Серед жертв терористичної атаки, яка сталася 27 січня в Єрусалим, є український громадянин.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі в соцмережі. "З сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянин України", - поінформували в дипвідомстві.

Дипломати висловили глибокі співчуття родинам загиблих і моляться за повне одужання поранених.

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Також співчуття у зв'язку з терористичними атаками у Єрусалимі висловив президент України Володимир Зеленський.

"Поділяємо біль народу Ізраїлю через теракти в Єрусалимі. Серед жертв – українка. Щирі співчуття рідним загиблих. Злочини цинічно скоєні, зокрема, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Терору не має бути місця в сучасному світі. Ні в Ізраїлі, ні в Україні", - написав Зеленський у мікроблозі Twitter.

Зазначимо, що за останню добу в Єрусалимі сталося два теракти. У першому випадку за повідомленням Reuters, палестинський стрілець убив сімох і поранив ще трьох людей біля синагоги на околиці Єрусалиму. Чоловік відкрив вогонь, поціливши в кількох людей перед тим, як його застрелила поліція.

"Ми прибули на місце дуже швидко, і це було жахливо. Поранені люди лежала на вулиці", - повідомив представник ізраїльської служби швидкої допомоги Шимон Алфасі.

У другому випадку ізраїльська поліція заявила, що 13-річний палестинець вистрілив і поранив двох людей в Єрусалимі. Ізраїльська влада назвала цей напад черговим терористичним актом у місті.

Теракти в Ізраїлі

В Ізраїлі часто відбуваються теракти за участю палестинців. Так, 21 листопада 2021 року бойовик палестинського руху ХАМАС відкрив вогонь у Старому місті. В результаті одна людина загинула, четверо отримали поранення. При цьому поліцейські відкрили вогонь і ліквідували того, хто стріляв.

Потужні вибухи прогриміли 23 листопада 2022 року - на автобусній зупинці та на перехресті в Єрусалим. Правоохоронці тоді заявили про подвійний теракт.

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