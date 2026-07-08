'Україна вже перемогла': Стубб заявив про взаємну потребу Києва та НАТО одне в одному

На переконання президента Фінляндії, безпека Альянсу нерозривно пов’язана з безпекою України.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії. Водночас він підкреслив, що Київ і надалі гостро потребує додаткової підтримки від союзників по НАТО, передусім для посилення систем протиповітряної оборони. Про це Стубб сказав в інтерв'ю CNBC на полях саміту НАТО в Анкарі.

Стубб наголосив, що Україні вдалося зберегти свою незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, незважаючи на понад чотири роки повномасштабного вторгнення Москви.

"Подивіться на ситуацію з точки зору Москви: за останні чотири роки, під час активної війни, вони просунулися на 60 кілометрів. Під час Другої світової війни вони пройшли від Москви до Берліна – це 1 400 кілометрів. Треба задати собі питання: "Хто переміг, а хто програв?" Я вважаю, що перемогла Україна", - зазначив Стубб.

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Він також підкреслив, що безпека Альянсу нерозривно пов’язана з безпекою України.

"Мій меседж полягає в тому, що так, Європі потрібно активізувати свої зусилля. Але знаєте що? Україна потребує НАТО так само, як НАТО потребує України", - додав президент Фінляндії.

Стубб нагадав, що минулого року лідери НАТО домовилися збільшити оборонні витрати з 2% до 5% ВВП до 2035 року після багаторічного тиску з боку США та на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він назвав цю домовленість "історичною" та зазначив, що успіх саміту в Анкарі оцінюватимуть за тим, наскільки союзники виконають взяті на себе зобов’язання.

"Саме тому ми говоримо про НАТО 3.0. Саме тому ми говоримо про перерозподіл відповідальності від Сполучених Штатів до Європи. І саме тому ми фактично говоримо про сильнішу Європу в межах сильнішого НАТО", - наголосив президент Фінляндії.

Він також заявив, що європейські союзники почули заклик Вашингтона взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

"Ми чітко почули американців: беріть більше відповідальності за власну оборону. Це стосується і воєнного часу, і кризових ситуацій, і мирного часу, і планування – саме цим ми зараз і займаємося", - зазначив Стубб.

Водночас він акцентував, що Україна й надалі потребує значної військової допомоги, особливо у сфері протиповітряної оборони.

"Не варто надто радіти з цього приводу, адже Зеленському потрібна протиповітряна оборона, і саме в цьому напрямку ми маємо надати Україні якомога більшу допомогу", - зауважив Стубб.

Схожої думки дотримується й прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

"Росія точно не перемагає у війні проти України – це цілком очевидно. Україна демонструє вражаючі успіхи. Росія зовсім не веде цю війну так, як очікувала на початку", - сказав прем’єр Швеції.

Крістерссон зазначив, що зараз питання полягає в тому, "на чиєму боці час". На його думку, Росія робить ставку на те, що Європа втомиться від війни та пов’язаних із нею витрат, відволічеться на інші проблеми або піддасться тиску й залякуванню.

Більше про саміт НАТО

Раніше агентство Bloomberg писало про те, що президент України Володимир Зеленський вирушає на саміт НАТО впевненим у собі, як ніколи. За словами джерела, обізнаного з ситуацією, про зростаючу впевненість Зеленського у позиції України свідчить те, що він відкладає підписання угоди про співпрацю зі США у сфері виробництва дронів.

Згодом Зеленський оголосив про підписання оборонних угод у форматі Drone Deal. Зокрема, відповідні угоди вже укладені з Нідерландами та Естонією. Також, за словами глави держави, триває підготовка угоди між Канадою та Україною. Також робота над Drone Deal ведеться із Норвегією.

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