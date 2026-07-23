Або переговори, або ескалація: Зеленський розкрив, що чекає на Україну взимку

РФ розглядає можливість мобілізації, зазначив президент.

Взимку на Україну можуть чекати два шляхи – або мирні переговори з РФ, або ж ескалація війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Республіки Ірландія Міхалом Мартіном, передає кореспондент УНІАН.

"У нас із вами два шляхи на цю зиму. Перший шлях – дай Боже нам, нашій армії сил, тому що стійкість на фронті це дуже важливо, щоб ми все ж таки сіли за стіл перемовин з Росією і закінчили цю війну. Це пріоритет, на цьому я фокусуюсь. Ми розуміємо з вами, з ким маємо справу. Тому що альтернатива цьому, яку завжди шукає Росія – це війна, збільшення мобілізації", – сказав президент.

Президент також розповів, що за даними української розвідки, навколо Путіна наразі є два табори. Перший переконує кремлівського диктатора у необхідності завершення війни. Тоді як другий просить продовжувати бойові дії.

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"Я вчора мав широку доповідь розвідок, і ми бачимо, що біля Путіна є люди, які хочуть закінчити війну, бачать економічний колапс. Але є мілітарі-піпл, які хочуть розширення війни", – додав Зеленський.

Чого чекати від війни взимку

Низка джерел повідомляють, що РФ вже цієї осені може оголосити примусову мобілізацію. За словами німецького військового аналітика Юліана Рьопке, РФ може мобілізувати від 250 до 500 тисяч військових. Водночас він наголосив, що ці війська можуть мати низьку мотивацію, на відміну від контрактників, які пішли в армію для заробітку.

Водночас Bloomberg відзначає, що РФ починає відмовлятися від плану, якого кремлівський диктатор Путін досяг разом з президентом США Дональдом Трампом під час останньої зустрічі. За даними видання, Москва тепер відмовляється від ідеї повернення Україні частини територій за умов, що Сили оборони покинуть Донеччину та Луганщину.

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