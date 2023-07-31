Він прокоментував рішення передати Гаазі докази військових злочинів РФ.

Наказ президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена передати докази військових злочинів РФ в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі говорить про готовність до масштабних арештів політичної еліти.

Таку думку висловив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю програмі "Аргумент". Він вважає, що Штати чекають більше ордерів на затримання таких суб'єктів, як Сергій Лавров, Сергій Шойгу, Валерій Герасимов і Микола Патрушев.

Перший сигнал говорить про те, що США готові до масштабних арештів політичної еліти РФ. Другий сигнал адресований країнам з нейтральною позицією. Головний посил в тому, що Росія не буде існувати в нинішньому вигляді, тому не має сенсу будувати відносини з представниками політичної еліти РФ.

А третій сигнал адресований самим росіянам, які повинні задуматися, чи потрібен їм Путін, чи потрібно їм залишатися в Україні, зазначив Подоляк. "Кожен особисто може отримати ордер, може отримати затримання", - додав він.

Байден доручив відправити докази злочинів РФ до МКС

Днями The New York Time повідомила, що Байден віддав таємне розпорядження про передачу доказів військових злочинів, скоєних російськими загарбниками в Україні, до Міжнародного кримінального суду.

За даними журналістів, раніше в Міноборони Сполучених Штатів виступали проти цього рішення, оскільки побоювалися створення прецеденту, який дозволить переслідувати американських військовослужбовців.

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