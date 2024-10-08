Зловмисник розробляв і впроваджував стратегію інформаційної війни Росії проти України, зазначили в Офісі генерального прокурора України.

Правоохоронці Республіки Молдова допомогли СБУ та українським прикордонникам затримати кремлівського ідеолога збройної агресії РФ, який є помічником ексрадника Путіна Сергія Глазьєва - Дмитра Чистіліна.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Спецоперацію проведено спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою. За даними слідства, маючи громадянство України та Росії, він проживав у РФ та був активним борцем за "руський мір". Він залишив Україну ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, а зараз знаходиться під вартою.

Зазначається, що з 2016 року Чистілін підготував для Кремля низку "аналітичних матеріалів", в яких підтримував збройну агресію РФ та "інтеграцію" тимчасово окупованих районів України до складу Росії.

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Також Чистілін організовував втручання у виборчі процеси у країнах Східної та Центральної Європи на користь Москви. У СБУ додали, що він також, нібито від імені української громадськості, брав участь у проведенні так званих "круглих столів" у європейських країнах, де поширював кремлівські наративи, сподіваючись зменшити підтримку України з боку західних партнерів:

"Після участі Чистіліна в одному з таких "форумів" його було затримано у взаємодії з правоохоронцями Республіки Молдова, коли він намагався повернутися до Москви через території третіх країн".

Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Офіс генерального прокурора України повідомляє, що Чистілін розробляв і впроваджував стратегію інформаційної війни з Україною і був одним із "рупорів" Кремля.

Йому повідомлено про підозру у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Зазначається, Чистилін, перебуваючи у Молдові, посилював інформаційний вплив Кремля на внутрішню і зовнішню політику суверенної держави.

Важливі новини України - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, у травні 2024 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директору Федеральної служби безпеки РФ Олександру Бортнікову та ще 20 "ФСБшним" генералам.

Бортнікова підозрюють в організації вчинення державної зради колишнім керівництвом СБУ, розпалюванні національної ворожнечі та ненависті в Україні та незаконного перешкоджання протестам у 2013-2014 роках. Встановлено, що Бортніков розробив злочинний план для придушення протестів українців у 2013-2014 роках з метою збереження керівного на той час режиму в Україні. Кінцевою ціллю була подальша анексія частини України під приводом "громадянського протистояння.

Колишні голова СБУ та начальник Департаменту захисту національної державності у 2022 році перейшли на бік ворога, у зв’язку з чим СБУ їх притягнуто до кримінальної відповідальності за державну зраду в умовах воєнного стану.

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