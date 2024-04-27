Таджиків просять не їздити в Росію без нагальної потреби.

Таджикистан закликав своїх громадян тимчасово утриматися від поїздок до Росії. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни.

"Термінова рекомендація громадянам Таджикистану. Міністерство закордонних справ Республіки Таджикистан рекомендує громадянам країни тимчасово утриматися від поїздок на територію Росії на всіх видах транспорту без нагальної потреби", - йдеться в повідомленні.

Причин такої рекомендації, тим паче "термінової", не вказано.

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Участь громадян Таджикистану в теракті під Москвою

Як писав УНІАН, 22 березня на околиці Москви стався наймасштабніший теракт у Росії за останні два десятиліття. Група з чотирьох чоловіків розстріляла відвідувачів кіноконцертного центру "Крокус", убивши близько 150 осіб і поранивши ще кілька сотень. Згодом усіх терористів було затримано - вони виявилися громадянами Таджикистану.

Одразу після затримання російські силовики відрізали вухо одному з чоловіків і намагалися йому ж і згодувати. Процес знімали на відео. Пізніше було опубліковано відео, як російські силовики катують струмом іншого затриманого.

Жодної реакції на відео зі звірячими тортурами затриманих з боку російських "правоохоронців" не було. Однак своє обурення офіційно висловив Таджикистан.

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