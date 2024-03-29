Їх підозрюють у зв'язках із терористичним угрупованням ІДІЛ-К і з нападниками на концертний зал "Крокус Сіті Хол".

Співробітники Державного комітету національної безпеки Таджикистану затримали дев'ятьох місцевих мешканців, яких підозрюють у зв'язках із терористичним угрупуванням ІДІЛ-К ("Вілаят Хорасан") і нападниками на концертний зал "Крокус Сіті Хол". Про це повідомляють Reuters і російське РИА Новости з посиланням на джерела в спецслужбах Таджикистану.

За даними ЗМІ, затримання проводили в понеділок, 25 березня, у місті Вахдат, після чого підозрюваних доправили в Душанбе. Зазначається, що в оперативних заходах брали участь російські силовики, які перебувають у столиці Таджикистану.

У Росії у справі про теракт у "Крокусі" проходять 12 осіб. Вісьмох фігурантів уже заарештували, серед них четверо, кого слідство вважає безпосередніми учасниками нападу. У салоні Renault, на якій пересувалися підозрювані в участі в теракті, знайшли паспорти Таджикистану.

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Також сьогодні стало відомо, що суд заарештував до 22 травня дев'ятого фігуранта справи про теракт Назрімада Лутфуллоі. На засіданні стало відомо, що він громадянин Таджикистану.

Теракт у "Крокус Сіті" - що відомо

Увечері 22 березня в концертному залі "Крокус Сіті Хол" терористи влаштували стрілянину, унаслідок якої загинули понад 100 осіб. Путін не коментував стрілянину добу, а потім вибухнув звинуваченнями на адресу України. Він стверджував, що підозрюваних у скоєнні теракту затримали "недалеко від кордону з Україною".

Західні ЗМІ писали, що напад на "Крокус" організували бойовики "Ісламської держави".

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