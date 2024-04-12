Ціна зізнанням, які дають під тортурами, всім відома, сказав міністр.

Міністр закордонних справ Таджикистану Сіроджиддін Мухріддін засудив застосування тортур до таджикистанців, яких затримали за підозрою у скоєнні теракту в "Крокусі".

На засіданні Ради міністрів закордонних справ СНД у Мінську він заявив, що російські силовики мають дотримуватися норм і принципів міжнародного права, особливо щодо презумпції невинності, заборони катувань і жорстокого поводження, пише "Азия-Плюс".

"Демонстрація у відкритому інформаційному просторі кадрів затримання ймовірних виконавців терористичного акту із застосуванням тортур до них у вигляді нанесення тілесних каліцтв є неприпустимою. Ціна зізнань, здобутих у такий спосіб, усім добре відома", - додав він.

За його словами, через це може сформуватися негативне сприйняття щодо громадян Таджикистану і таджиків.

Теракт у Москві: що відомо про підозрюваних

22 березня озброєні люди відкрили вогонь у Crocus City Hall, після чого підпалили будівлю і втекли. Загинули щонайменше 139 осіб.

Наступного дня російські силовики оголосили про затримання підозрюваних. Незабаром у мережі опублікували свідчення того, що цих людей катували.

Так, на одному з відео чоловік у камуфляжі відрізав ножем вухо Саідакрамі Рачабалізоде. Цей ніж після цього виставив на аукціоні неонацист Євген Рассказов. Пізніше з'явилося фото, згідно з яким Шамсідіна Фарідуні катували струмом за допомогою приладу зв'язку ТА-57.

Також у мережі писали, що в одному з московських відділень поліції закатували до смерті чеченця Асхаба Успанова. Чоловіка схопили на зупинці, запідозривши в причетності до теракту.

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