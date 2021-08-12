Кандагар - друге за величиною місто країни.

Терористи з угруповання "Талібан" заявили про захоплення афганського міста Кандагар, столиці однойменної провінції. Він став 11-ою з 34 столиць, які перейшли під владу бойовиків.

Про це повідомляє "Російська служба BBC".

Офіційно інформацію про взяття 600-тисячного Кандагара ще не було підтверджено. Але якщо це виявиться правдою, це стане великою стратегічною перемогою "Талібану".

Тим часом в соцмережах з'явилися відео з талібами на вулицях Кандагара.

Посилаючись на місцевих жителів, Al Jazeera заявляє про "запеклі бої", які йдуть на міських вулицях. Битви тривають і в Гераті — ще одному великому місті, яке вже кілька днів знаходиться в облоговому положенні.

Читайте також"Талібан" контролює вже 65% території Афганістану-ЄСРаніше цього самого дня таліби взяли й інше стратегічно важливе місто - Газні. Воно розташоване на головній автомагістралі Кабул-Кандагар, яка пов'язує опорні пункти на півдні зі столицею.

Ситуація в Афганістані змушує тисячі людей бігти до Кабулу, на околиці якого вже створили тимчасові табори. Але місця в них вистачає не всім, тому іншим доводиться спати просто неба.

Як вже повідомляв УНІАН, захоплення нових провінцій Афганістану відбувається на тлі поступового виведення з країни військ США і НАТО.

Також повідомлялося про взяття талібами 300-тисячного Кундуза кілька днів тому.

Автор: Станислав Кожемякин