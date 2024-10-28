Поставки Taurus Україні не зроблять Німеччину стороною війни, - лідер опозиції

Політик зауважив, що крилаті ракети дадуть Україні можливість захистити себе від агресії Росії.

Очільник опозиційного Християнсько-демократичного союзу ХДС Фрідріх Мерц заявив, що поставка Україні далекобійних ракет Taurus не зробить Німеччиною стороною війни, пише Tagesschau.

Зокрема, таким чином Мерц відреагував на висловлювання преставниці ультралівих Сари Вагенкнехт. Вона публічно висловлювалася проти надання Україні будь-якої військової допомоги.

Ультралівий "Альянс Сари Вагенкнехт" наразі є однією зі сторін важких коаліційних перемовин у федеральних землях Саксонія і Тюрингія. Минулого тижня Вагенкнехт опосередковано вимагала, щоб ХДС у Тюрингії відмежувався від Мерца, який закликав до передачі Taurus Україні.

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"Якби ми здійснили те, до чого він закликав, Німеччина вступила б у війну з Росією", – заявила Вагенкнехт.

Втім, тепер Мерц відповів на це:

"Поставка Taurus – це що завгодно, але тільки не вступ у війну. Пані Вагенкнехт, до речі, це знає".

Політик зауважив, що крилаті ракети дадуть Україні можливість захистити себе від агресії Росії. Крім того, Франція, США та Велика Британія вже постачають такі ракети.

Ракети Taurus для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, лідер Християнсько-демократичного союзу та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що погодився б передати Україні крилаті ракети Taurus за однієї умови. За його словами, спершу Берлін мав би сказати Путіну, що той має припинити бомбардувати цивільні об'єкти в Україні, проте якщо він не зупиниться, тоді необхідно зняти обмеження на використання поставленої Німеччиною зброї.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла, чому країна не погоджується передати нашій державі ракети Taurus. Вона зауважила, що підтримує використання далекобійної зброї для самооборони.

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